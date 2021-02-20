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Трамп заявил, что Twitter "уже не тот"
Трамп заявил, что Twitter "уже не тот"
Экс-президент США Дональд Трамп назвал сеть микроблогов Twitter скучной, заявив, что социальная сеть "уже не та" и он не собирается туда возвращаться. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T16:45
2021-02-20T16:45
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
twitter
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал сеть микроблогов Twitter скучной, заявив, что социальная сеть "уже не та" и он не собирается туда возвращаться.Twitter в январе бессрочно заблокировал аккаунт Трампа, у которого на тот момент было более 88 миллионов подписчиков. Это произошло после того, как 6 января сторонники республиканца предприняли попытку помешать утверждению в конгрессе США итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден."Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, - я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV. По словам бывшего американского президента, социальная сеть действовала против него, помечая его твиты "всевозможными флажками". "Они отмечали почти все. Все, что я говорил, получало пометки. Это позор", - заявил он."Мы не хотим возвращаться в Twitter", - подчеркнул Трамп, упомянув вариант создания собственного сайта. "Мы пользуемся огромной поддержкой. Я пока не буду говорить, но мы пользуемся огромной поддержкой. Я смотрю на результаты опросов, и они выше крыши", - сказал Трамп в ответ на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты в 2024 году.По убеждению экс-лидера США, после истории с импичментом уровень его поддержки только вырос. "Допустим, кому-то объявили импичмент. Как правило, рейтинг упадет, - он упадет, словно сдувшийся воздушный шар. Но показатели очень хорошие, они очень высокие. Думаю, они выше, чем были до выборов", - отметил бывший президент.Шестого января сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.
https://ria.ru/20210217/trump-1597770307.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, twitter, в мире

Трамп заявил, что Twitter "уже не тот"

16:45 20.02.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал сеть микроблогов Twitter скучной, заявив, что социальная сеть "уже не та" и он не собирается туда возвращаться.
Twitter в январе бессрочно заблокировал аккаунт Трампа, у которого на тот момент было более 88 миллионов подписчиков. Это произошло после того, как 6 января сторонники республиканца предприняли попытку помешать утверждению в конгрессе США итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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Трамп ответил лидеру республиканцев в сенате на обвинение в беспорядках
"Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, - я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV. По словам бывшего американского президента, социальная сеть действовала против него, помечая его твиты "всевозможными флажками". "Они отмечали почти все. Все, что я говорил, получало пометки. Это позор", - заявил он.
"Мы не хотим возвращаться в Twitter", - подчеркнул Трамп, упомянув вариант создания собственного сайта. "Мы пользуемся огромной поддержкой. Я пока не буду говорить, но мы пользуемся огромной поддержкой. Я смотрю на результаты опросов, и они выше крыши", - сказал Трамп в ответ на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты в 2024 году.
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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По убеждению экс-лидера США, после истории с импичментом уровень его поддержки только вырос. "Допустим, кому-то объявили импичмент. Как правило, рейтинг упадет, - он упадет, словно сдувшийся воздушный шар. Но показатели очень хорошие, они очень высокие. Думаю, они выше, чем были до выборов", - отметил бывший президент.
Шестого января сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.
 
КапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАTwitterВ мире
 
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