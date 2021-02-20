https://ria.ru/20210220/sud-1598282195.html

На суд по делам Навального пришли дипломаты девяти стран

На суд по делам Навального пришли дипломаты девяти стран

Сотрудники девяти иностранных посольств, а также представитель Евросоюза пришли в субботу в Бабушкинский суд Москвы на процесс по Алексею Навальному, сообщили... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:27

2021-02-20T10:27

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европа

алексей навальный

евросоюз

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники девяти иностранных посольств, а также представитель Евросоюза пришли в субботу в Бабушкинский суд Москвы на процесс по Алексею Навальному, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд прибыли сотрудники девяти иностранных посольств: Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов. А также представитель ЕС", - сказала собеседница агентства.У здания припаркованы автомобили с дипломатическими номерами. Сами сотрудники иностранных посольств разговаривать с журналистами не стали.Представители ряда европейских стран до этого приходили и на другие заседания по уголовным делам, связанным с блогером.Кроме того, как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, на сегодняшние заседания аккредитовались 18 зарубежных СМИ.Сегодня Навальный примет участие в двух судебных заседаниях – по жалобам на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше", а также по делу о клевете на ветерана. Как ожидается, на втором заседании будет оглашен приговор.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598280026.html

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На суд по Навальному приехали дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы Дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы прибыли на суд по Навальному. Есть машина с номерами польского посольства. 2021-02-20T10:27 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, алексей навальный, евросоюз, москва, происшествия