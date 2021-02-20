https://ria.ru/20210220/sud-1598282195.html
На суд по делам Навального пришли дипломаты девяти стран
На суд по делам Навального пришли дипломаты девяти стран
Сотрудники девяти иностранных посольств, а также представитель Евросоюза пришли в субботу в Бабушкинский суд Москвы на процесс по Алексею Навальному, сообщили... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:27
2021-02-20T10:27
2021-02-20T10:55
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники девяти иностранных посольств, а также представитель Евросоюза пришли в субботу в Бабушкинский суд Москвы на процесс по Алексею Навальному, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд прибыли сотрудники девяти иностранных посольств: Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов. А также представитель ЕС", - сказала собеседница агентства.У здания припаркованы автомобили с дипломатическими номерами. Сами сотрудники иностранных посольств разговаривать с журналистами не стали.Представители ряда европейских стран до этого приходили и на другие заседания по уголовным делам, связанным с блогером.Кроме того, как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, на сегодняшние заседания аккредитовались 18 зарубежных СМИ.Сегодня Навальный примет участие в двух судебных заседаниях – по жалобам на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше", а также по делу о клевете на ветерана. Как ожидается, на втором заседании будет оглашен приговор.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598280026.html
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На суд по Навальному приехали дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы
Дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы прибыли на суд по Навальному. Есть машина с номерами польского посольства.
2021-02-20T10:27
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