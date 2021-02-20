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На суд по делам Навального пришли дипломаты девяти стран
На суд по делам Навального пришли дипломаты девяти стран
Сотрудники девяти иностранных посольств, а также представитель Евросоюза пришли в субботу в Бабушкинский суд Москвы на процесс по Алексею Навальному, сообщили... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:27
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европа
алексей навальный
евросоюз
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники девяти иностранных посольств, а также представитель Евросоюза пришли в субботу в Бабушкинский суд Москвы на процесс по Алексею Навальному, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В суд прибыли сотрудники девяти иностранных посольств: Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов. А также представитель ЕС", - сказала собеседница агентства.У здания припаркованы автомобили с дипломатическими номерами. Сами сотрудники иностранных посольств разговаривать с журналистами не стали.Представители ряда европейских стран до этого приходили и на другие заседания по уголовным делам, связанным с блогером.Кроме того, как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, на сегодняшние заседания аккредитовались 18 зарубежных СМИ.Сегодня Навальный примет участие в двух судебных заседаниях – по жалобам на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше", а также по делу о клевете на ветерана. Как ожидается, на втором заседании будет оглашен приговор.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598280026.html
европа
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
На суд по Навальному приехали дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы
Дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы прибыли на суд по Навальному. Есть машина с номерами польского посольства.
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европа, алексей навальный, евросоюз, москва, происшествия

На суд по делам Навального пришли дипломаты девяти стран

10:27 20.02.2021 (обновлено: 10:55 20.02.2021)
 
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники девяти иностранных посольств, а также представитель Евросоюза пришли в субботу в Бабушкинский суд Москвы на процесс по Алексею Навальному, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд прибыли сотрудники девяти иностранных посольств: Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов. А также представитель ЕС", - сказала собеседница агентства.
У здания припаркованы автомобили с дипломатическими номерами. Сами сотрудники иностранных посольств разговаривать с журналистами не стали.
Представители ряда европейских стран до этого приходили и на другие заседания по уголовным делам, связанным с блогером.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
10:17
Судья объяснила, почему дело Навального рассматривают в Бабушкинском суде
Кроме того, как ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, на сегодняшние заседания аккредитовались 18 зарубежных СМИ.
Сегодня Навальный примет участие в двух судебных заседаниях – по жалобам на замену условного срока реальным по делу "Ив Роше", а также по делу о клевете на ветерана. Как ожидается, на втором заседании будет оглашен приговор.
 
ЕвропаАлексей НавальныйЕвросоюзМоскваПроисшествия
 
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