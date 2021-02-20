https://ria.ru/20210220/sizo-1598418028.html
Адвокат рассказала об условиях содержания Навального в СИЗО
Адвокат рассказала об условиях содержания Навального в СИЗО
Алексей Навальный содержится в СИЗО "Матросская Тишина" в одиночной камере, сообщила журналистам адвокат Ольга Михайлова. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T20:10
2021-02-20T20:10
2021-02-20T20:17
ив роше
матросская тишина
ольга михайлова
происшествия
россия
алексей навальный
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный содержится в СИЗО "Матросская Тишина" в одиночной камере, сообщила журналистам адвокат Ольга Михайлова."Навальный содержится в СИЗО один, без сокамерников", - сказала она.По решению суда Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598418597.html
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ив роше, матросская тишина, ольга михайлова, происшествия, россия, алексей навальный