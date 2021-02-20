https://ria.ru/20210220/shtraf-1598421999.html

Судья рассказала, когда Навальный должен оплатить штраф по делу о клевете

Судья рассказала, когда Навальный должен оплатить штраф по делу о клевете

Штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Алексей Навальный должен оплатить в течение трех дней с момента вступления... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T20:39

2021-02-20T20:39

2021-02-20T20:50

россия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

германия

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Алексей Навальный должен оплатить в течение трех дней с момента вступления приговора в законную силу, иначе он может быть заменен на другое наказание, указала судья Вера Акимова в обвинительном приговоре.Мировой суд столичного района Южное Медведково ранее в субботу обязал Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд пришел к выводу, что вина Навального доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, которые случайно обнаружили в интернете комментарии блогера и сообщили о них в СК. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. Вину, согласно оглашенным в суде материалам, подсудимый не признал и заявил о политическом характере дела.Данную сумму штрафа в 850 тысяч рублей, как указала судья в приговоре, необходимо оплатить в течение трех дней с момента вступления приговора в законную силу, то есть после рассмотрения возможных апелляционных жалоб."В случае злостного уклонения от уплаты штрафа он может быть заменен на другое наказание, кроме лишения свободы", - отмечается в приговоре.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598418597.html

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Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Мировой суд столичного района Южное Медведково обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. "По совокупности преступлений [с учетом приговора по "Ив Роше". — Прим. ред.] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей", - объявила судья Вера Акимова. 2021-02-20T20:39 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), германия, происшествия