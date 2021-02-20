https://ria.ru/20210220/rogozin-1598257397.html
Рогозин ответил мемом на высадку американского аппарата на Марс
Рогозин ответил мемом на высадку американского аппарата на Марс
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter мем в ответ на публикацию первой фотографии с Марса американского марсохода Perseverance. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T01:24
2021-02-20T01:24
2021-02-20T10:12
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Рогозин необычно ответил на высадку американского аппарата на Марс
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Twitter мем в ответ на публикацию первой фотографии с Марса американского марсохода Perseverance."Первое, что увидели американцы на Марсе", — гласит подпись под публикацией Рогозина.На фотоколлаже, размещенном главой "Роскосмоса", на первый снимок Perseverance с поверхности красной планеты наложена фотография самого Рогозина, "заглядывающего" в камеру американского марсохода.Американский исследовательский аппарат Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе.Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты. Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance - экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете
https://ria.ru/20210219/mars-1598131286.html
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