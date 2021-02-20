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В Париже ультраправые и ультралевые одновременно вышли на митинги
В Париже ультраправые и ультралевые одновременно вышли на митинги
Сотрудники правопорядка пытаются предотвратить стычки между ультраправыми и ультралевыми на акции в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T23:02
2021-02-20T23:02
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
франция
испания
париж
в мире
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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости, Людмила Орищенко. Сотрудники правопорядка пытаются предотвратить стычки между ультраправыми и ультралевыми на акции в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.В субботу на площади Данфер-Рошро в 14-м округе Парижа проходит акция против роспуска ультраправой организации Génération identitaire.Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее объявил о начале процедуры роспуска этой организации после ее операции против мигрантов в Пиренеях. После этого началось предварительное расследование по факту "публичной провокации расовой ненависти". СМИ ранее сообщали, что члены ультраправой группировки прибыли на границу с Испанией, чтобы не допустить мигрантов во Францию.Участники акции против роспуска организации выступают с лозунгами против нелегальной миграции, призывая к "защите европейской идентичности".Параллельно в Париже пытаются собраться участники несогласованной манифестации ультралевого движения Antifa. Некоторые из них пробовали приблизиться к площади Данфер-Рошро, где собрались ультраправые.Организаторы акции и многочисленные сотрудники полиции, мобилизованные для обеспечения безопасности, пытаются не допустить стычек между двумя группами.
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жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, франция, испания, париж, в мире

В Париже ультраправые и ультралевые одновременно вышли на митинги

23:02 20.02.2021
 
© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости, Людмила Орищенко. Сотрудники правопорядка пытаются предотвратить стычки между ультраправыми и ультралевыми на акции в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
В субботу на площади Данфер-Рошро в 14-м округе Парижа проходит акция против роспуска ультраправой организации Génération identitaire.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее объявил о начале процедуры роспуска этой организации после ее операции против мигрантов в Пиренеях. После этого началось предварительное расследование по факту "публичной провокации расовой ненависти". СМИ ранее сообщали, что члены ультраправой группировки прибыли на границу с Испанией, чтобы не допустить мигрантов во Францию.
Участники акции против роспуска организации выступают с лозунгами против нелегальной миграции, призывая к "защите европейской идентичности".
Параллельно в Париже пытаются собраться участники несогласованной манифестации ультралевого движения Antifa. Некоторые из них пробовали приблизиться к площади Данфер-Рошро, где собрались ультраправые.
Организаторы акции и многочисленные сотрудники полиции, мобилизованные для обеспечения безопасности, пытаются не допустить стычек между двумя группами.
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Жеральд ДарманенМинистерство внутренних дел ФранцииФранцияИспанияПарижВ мире
 
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