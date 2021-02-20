https://ria.ru/20210220/parizh-1598433561.html

В Париже ультраправые и ультралевые одновременно вышли на митинги

В Париже ультраправые и ультралевые одновременно вышли на митинги

Сотрудники правопорядка пытаются предотвратить стычки между ультраправыми и ультралевыми на акции в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T23:02

2021-02-20T23:02

2021-02-20T23:02

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

франция

испания

париж

в мире

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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости, Людмила Орищенко. Сотрудники правопорядка пытаются предотвратить стычки между ультраправыми и ультралевыми на акции в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.В субботу на площади Данфер-Рошро в 14-м округе Парижа проходит акция против роспуска ультраправой организации Génération identitaire.Глава МВД Франции Жеральд Дарманен ранее объявил о начале процедуры роспуска этой организации после ее операции против мигрантов в Пиренеях. После этого началось предварительное расследование по факту "публичной провокации расовой ненависти". СМИ ранее сообщали, что члены ультраправой группировки прибыли на границу с Испанией, чтобы не допустить мигрантов во Францию.Участники акции против роспуска организации выступают с лозунгами против нелегальной миграции, призывая к "защите европейской идентичности".Параллельно в Париже пытаются собраться участники несогласованной манифестации ультралевого движения Antifa. Некоторые из них пробовали приблизиться к площади Данфер-Рошро, где собрались ультраправые.Организаторы акции и многочисленные сотрудники полиции, мобилизованные для обеспечения безопасности, пытаются не допустить стычек между двумя группами.

https://ria.ru/20210220/aktsiya-1598430159.html

франция

испания

париж

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жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, франция, испания, париж, в мире