https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598417014.html
Защита обжалует приговор Навальному по делу о клевете
Защита обжалует приговор Навальному по делу о клевете
Адвокаты Алексея Навального не согласны с приговором по делу о клевете и намерены его обжаловать, сообщила журналистам его защитница Ольга Михайлова. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T20:02
2021-02-20T20:02
2021-02-20T20:45
ив роше
ольга михайлова
алексей навальный
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Адвокаты Алексея Навального не согласны с приговором по делу о клевете и намерены его обжаловать, сообщила журналистам его защитница Ольга Михайлова."Естественно, мы будем обжаловать", - сказала Михайлова.По решению суда, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
https://ria.ru/20210220/pokazaniya-1598416465.html
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РИА Новости
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Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана
Мировой суд столичного района Южное Медведково обязал Алексея Навального выплатить штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. "По совокупности преступлений [с учетом приговора по "Ив Роше". — Прим. ред.] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей", - объявила судья Вера Акимова.
2021-02-20T20:02
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ив роше, ольга михайлова, алексей навальный
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Адвокаты Алексея Навального
не согласны с приговором по делу о клевете и намерены его обжаловать, сообщила журналистам его защитница Ольга Михайлова
.
"Естественно, мы будем обжаловать", - сказала Михайлова.
По решению суда, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше
". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.
По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.