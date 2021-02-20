В ОНК предположили, куда могут этапировать Навального
19:19 20.02.2021 (обновлено: 20:06 20.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексея Навального могут этапировать отбывать наказание в исправительную колонию в другом федеральном округе, если в ЦФО все ИК будут переполнены, а при оперативно-следственных мероприятиях он может остаться в Москве, сказал РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Навального в ближайшие несколько дней этапируют в одну из колоний в ЦФО.
"Навального, скорее всего, этапируют в одну из колоний в Центральном федеральном округе через 10 дней. Однако есть несколько нюансов: если вдруг окажется, что в ЦФО все колонии переполнены, то его могут увезти в колонию в другом федеральном округе. А при определённых оперативно-следственных мероприятиях он может остаться и в московском СИЗО", - сказал правозащитник.
В субботу Мосгорсуд утвердил замену Навальному условного срока на реальный. Адвокаты сообщили, что намерены продолжить обжалование в вышестоящей инстанции, а также что Навальный может быть эпатирован в колонию в любой момент, даже сегодня.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.