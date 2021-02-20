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https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598408475.html
В ОНК предположили, куда могут этапировать Навального
В ОНК предположили, куда могут этапировать Навального
Алексея Навального могут этапировать отбывать наказание в исправительную колонию в другом федеральном округе, если в ЦФО все ИК будут переполнены, а при... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T19:19
2021-02-20T20:06
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд по правам человека
происшествия
онк
алексей навальный
москва
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексея Навального могут этапировать отбывать наказание в исправительную колонию в другом федеральном округе, если в ЦФО все ИК будут переполнены, а при оперативно-следственных мероприятиях он может остаться в Москве, сказал РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Навального в ближайшие несколько дней этапируют в одну из колоний в ЦФО."Навального, скорее всего, этапируют в одну из колоний в Центральном федеральном округе через 10 дней. Однако есть несколько нюансов: если вдруг окажется, что в ЦФО все колонии переполнены, то его могут увезти в колонию в другом федеральном округе. А при определённых оперативно-следственных мероприятиях он может остаться и в московском СИЗО", - сказал правозащитник.В субботу Мосгорсуд утвердил замену Навальному условного срока на реальный. Адвокаты сообщили, что намерены продолжить обжалование в вышестоящей инстанции, а также что Навальный может быть эпатирован в колонию в любой момент, даже сегодня.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/espch-1598400553.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, происшествия, онк, алексей навальный, москва

В ОНК предположили, куда могут этапировать Навального

19:19 20.02.2021 (обновлено: 20:06 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексея Навального могут этапировать отбывать наказание в исправительную колонию в другом федеральном округе, если в ЦФО все ИК будут переполнены, а при оперативно-следственных мероприятиях он может остаться в Москве, сказал РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Навального в ближайшие несколько дней этапируют в одну из колоний в ЦФО.
"Навального, скорее всего, этапируют в одну из колоний в Центральном федеральном округе через 10 дней. Однако есть несколько нюансов: если вдруг окажется, что в ЦФО все колонии переполнены, то его могут увезти в колонию в другом федеральном округе. А при определённых оперативно-следственных мероприятиях он может остаться и в московском СИЗО", - сказал правозащитник.
В субботу Мосгорсуд утвердил замену Навальному условного срока на реальный. Адвокаты сообщили, что намерены продолжить обжалование в вышестоящей инстанции, а также что Навальный может быть эпатирован в колонию в любой момент, даже сегодня.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Европейский суд по правам человекаПроисшествияОНКАлексей НавальныйМосква
 
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