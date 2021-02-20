https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598397324.html
Навальный поделился рецептами блюд, которые готовит в СИЗО
Навальный поделился рецептами блюд, которые готовит в СИЗО
Алексей Навальный перед оглашением приговора по делу о клевете на ветерана поделился с журналистами рецептами блюд, которые готовит в СИЗО, передаёт... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T18:25
2021-02-20T18:25
2021-02-20T19:11
сизо лефортово
варвара караулова
ив роше
россия
владимир путин
германия
алексей навальный
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный перед оглашением приговора по делу о клевете на ветерана поделился с журналистами рецептами блюд, которые готовит в СИЗО, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда."Че вы все такие грустные? Что вам рассказать? А, точно, я засолил огурцы. В пакете. А вчера сделал мороженое, в холодильнике", - сказал Навальный.Рецепт засолки огурцов он попросил у судьи на прошлом заседании - из-за заминки в работе тюремного магазина у него скопилось сразу три килограмма соли. Судья ему не ответила, но, по словам блогера, он получил множество рецептов от "знающих людей"."Я все думал - в чем засолить, а оказалось очень просто - в пакете", - отметил Навальный.Также он добавил, что сделал мороженое и намерен попробовать его вечером, когда его вернут в камеру после суда. "А вчера я сделал мороженое. Я взял масло сливочное, растопил его на чайнике, добавил туда сметаны, долго взбивал и поставил в холодильник. Сегодня вечером попробую. Так что если сегодня вечером со мной что-то случится - это меня не "Новичком" отравили, это мороженое собственного изготовления", - сказал подсудимый.Ранее рецептом приготовления мороженого в условиях СИЗО делилась обвиняемая в попытке примкнуть к террористам Варвара Караулова, когда она содержалась в СИЗО "Лефортово".В ходе первого заседания в субботу Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но зачел в срок все время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).По итогам второго процесса будет оглашен приговор по клевете, однако эта статья не предполагает лишение свободы и не повлияет на продолжительность реального срока. Таким образом, Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы, - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598394175.html
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"Я засолил огурцы" – Навальный поделился рецептами блюд, приготовленных в СИЗО
Навальный в ожидании судьи делится рецептами блюд, которые готовит в СИЗО - это соленые огурцы и мороженое
2021-02-20T18:25
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PT2M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сизо лефортово, варвара караулова, ив роше, россия, владимир путин, германия, алексей навальный
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный
перед оглашением приговора по делу о клевете на ветерана поделился с журналистами рецептами блюд, которые готовит в СИЗО, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Че вы все такие грустные? Что вам рассказать? А, точно, я засолил огурцы. В пакете. А вчера сделал мороженое, в холодильнике", - сказал Навальный.
Рецепт засолки огурцов он попросил у судьи на прошлом заседании - из-за заминки в работе тюремного магазина у него скопилось сразу три килограмма соли. Судья ему не ответила, но, по словам блогера, он получил множество рецептов от "знающих людей".
"Я все думал - в чем засолить, а оказалось очень просто - в пакете", - отметил Навальный.
Также он добавил, что сделал мороженое и намерен попробовать его вечером, когда его вернут в камеру после суда. "А вчера я сделал мороженое. Я взял масло сливочное, растопил его на чайнике, добавил туда сметаны, долго взбивал и поставил в холодильник. Сегодня вечером попробую. Так что если сегодня вечером со мной что-то случится - это меня не "Новичком" отравили, это мороженое собственного изготовления", - сказал подсудимый.
Ранее рецептом приготовления мороженого в условиях СИЗО делилась обвиняемая в попытке примкнуть к террористам Варвара Караулова
, когда она содержалась в СИЗО "Лефортово
".
В ходе первого заседания в субботу Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока по делу "Ив Роше
" и замену его на реальный, но зачел в срок все время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).
По итогам второго процесса будет оглашен приговор по клевете, однако эта статья не предполагает лишение свободы и не повлияет на продолжительность реального срока. Таким образом, Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии
, но в середине января вернулся в Россию
и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным
закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы, - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.