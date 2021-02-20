https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598388580.html

Источник: Россия попросила ЕСПЧ пересмотреть решение по Навальному

Источник: Россия попросила ЕСПЧ пересмотреть решение по Навальному

Министерство юстиции России направило в Европейский суд по правам человека запрос о пересмотре решения по Алексею Навальному, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T17:42

2021-02-20T17:42

2021-02-20T18:46

бруно лепру

министерство юстиции рф (минюст россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

москва

франция

европейский суд по правам человека

россия

алексей навальный

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министерство юстиции России направило в Европейский суд по правам человека запрос о пересмотре решения по Алексею Навальному, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.ЕСПЧ 16 февраля, согласно правилу 39 регламента суда, призвал российское правительство освободить Навального, которому московский суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". В Москве это решение назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд. Согласно принятым поправкам к российской Конституции, международные обязательства необходимо исполнять лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству. В субботу адвокат Ольга Михайлова сообщила, что Мосгорсуд отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер по исполнению решения ЕСПЧ об освобождении Навального.Российская сторона направила в Страсбург письмо с призывом пересмотреть решение ЕСПЧ и признать неприемлемой жалобу адвокатов Навального в соответствии со статьей 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.В документе указывается на многочисленные нарушения, которые допустил суд в Страсбурге. В частности решение принималось без основного документа — жалобы представителей Навального. Первоначальный предоставленный срок ее подготовки был с 20 января по 20 февраля, но 18 февраля его продлили по ходатайству адвокатов, "якобы из-за невозможности "конфиденциального общения" с доверителем.В письме отмечается, что ЕСПЧ принял решение без приведения какой-либо правовой аргументации и указания на факты, опровергающие доводы российской стороны, что Навальному и его здоровью в СИЗО ничего не угрожает, а сам подсудимый ни разу не жаловался на условия содержания.Также Минюст указал, что Европейский суд по правам человека не учитывал универсальных принципов открытости и правовой определенности судопроизводства, равенства и состязательности сторон и принял решение в отсутствие каких-либо доказательств нарушения прав подсудимого. Само решение, по мнению российской стороны, выходит за пределы компетенции ЕСПЧ.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около 2,5 лет.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру — но каждый раз получала в суде отказ. Навальный стал первым осужденным, у которого одновременно было два условных срока.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/navalnyy-1598051719.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/frg-1598386133.html

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бруно лепру, министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, москва, франция, европейский суд по правам человека, россия, алексей навальный