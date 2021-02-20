https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598344189.html

Дипломаты не приехали на заседание суда по делу Навального о клевете

Дипломаты не приехали на заседание суда по делу Навального о клевете

Сотрудники иностранных посольств не приехали на заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, уехав из суда сразу... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:37

2021-02-20T14:37

2021-02-20T14:37

россия

ив роше

алексей навальный

евросоюз

владимир путин

финляндия

норвегия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сотрудники иностранных посольств не приехали на заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, уехав из суда сразу после оглашения решения на первом заседании по делу "Ив Роше".Как сообщили РИА Новости в Бабушкинском суде, дипломаты не присутствуют на процессе, который начался в 14.00.Пустует и парковка у суда, передает корреспондент агентства. Утром там стояли машины с дипномерами, которые привезли сотрудников посольств на слушания по жалобе на замену Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальным.Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщила РИА Новости, что утром в субботу в суд пришли сотрудники девяти иностранных посольств (Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Нидерландов), а также представитель Евросоюза.В ходе первого заседания Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но внес зачел в срок все время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).В ходе второго процесса в 18.00 будет оглашен приговор по клевете, однако эта статья не предполагает лишение свободы и не повлияет на продолжительность реального срока. Таким образом, Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/navalnyy-1598335008.html

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598338901.html

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598336734.html

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россия, ив роше, алексей навальный, евросоюз, владимир путин, финляндия, норвегия