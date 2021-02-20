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https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598338901.html
В Кремле оценили политические перспективы Навального
В Кремле оценили политические перспективы Навального
Все граждане России имеют равные права и обязанности, есть законы, которые регламентируют порядок участия граждан в избирательном процессе, дают им право... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:18
2021-02-20T14:43
россия
ив роше
алексей навальный
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Все граждане России имеют равные права и обязанности, есть законы, которые регламентируют порядок участия граждан в избирательном процессе, дают им право избирать и быть избранными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у блогера Алексея Навального политическое будущее с учетом решения суда."Это совершенно не наше дело, вы знаете, что у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избирать и быть избранным. Это касается всех граждан страны, которые как-то не поражены в правах, тоже в соответствии с нашими российскими законами. Кроме этого не может быть никаких критериев - все имеют равные права и обязанности", - сказал Песков.В четверг прошло выездное заседание Мосгорсуда, на котором Навальному утвердили замену условного срока по делу "Ив Роше" на реальный - теперь ему предстоит отправиться в колонию на 2,5 года. На 14.00 намечено заседание по другому делу против Навального - о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
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Вынесение приговора Алексею Навальному. Кадры из зала суда
Мосгорсуд признал законной замену Алексею Навальному условного срока реальным по делу "Ив Роше". При этом суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. С учетом этого времени, а также месяца в "Матросской тишине", ему предстоит провести в колонии около двух лет и пяти месяцев.
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россия, ив роше, алексей навальный, дмитрий песков, политика

В Кремле оценили политические перспективы Навального

14:18 20.02.2021 (обновлено: 14:43 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Все граждане России имеют равные права и обязанности, есть законы, которые регламентируют порядок участия граждан в избирательном процессе, дают им право избирать и быть избранными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у блогера Алексея Навального политическое будущее с учетом решения суда.
"Это совершенно не наше дело, вы знаете, что у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избирать и быть избранным. Это касается всех граждан страны, которые как-то не поражены в правах, тоже в соответствии с нашими российскими законами. Кроме этого не может быть никаких критериев - все имеют равные права и обязанности", - сказал Песков.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 14:10
Толстой объяснил, почему Навальный не является политиком
В четверг прошло выездное заседание Мосгорсуда, на котором Навальному утвердили замену условного срока по делу "Ив Роше" на реальный - теперь ему предстоит отправиться в колонию на 2,5 года. На 14.00 намечено заседание по другому делу против Навального - о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
 
РоссияИв РошеАлексей НавальныйДмитрий ПесковПолитика
 
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