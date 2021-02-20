https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598338901.html

В Кремле оценили политические перспективы Навального

В Кремле оценили политические перспективы Навального

Все граждане России имеют равные права и обязанности, есть законы, которые регламентируют порядок участия граждан в избирательном процессе, дают им право... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:18

2021-02-20T14:18

2021-02-20T14:43

россия

ив роше

алексей навальный

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Все граждане России имеют равные права и обязанности, есть законы, которые регламентируют порядок участия граждан в избирательном процессе, дают им право избирать и быть избранными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у блогера Алексея Навального политическое будущее с учетом решения суда."Это совершенно не наше дело, вы знаете, что у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избирать и быть избранным. Это касается всех граждан страны, которые как-то не поражены в правах, тоже в соответствии с нашими российскими законами. Кроме этого не может быть никаких критериев - все имеют равные права и обязанности", - сказал Песков.В четверг прошло выездное заседание Мосгорсуда, на котором Навальному утвердили замену условного срока по делу "Ив Роше" на реальный - теперь ему предстоит отправиться в колонию на 2,5 года. На 14.00 намечено заседание по другому делу против Навального - о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598336734.html

россия

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Вынесение приговора Алексею Навальному. Кадры из зала суда Мосгорсуд признал законной замену Алексею Навальному условного срока реальным по делу "Ив Роше". При этом суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. С учетом этого времени, а также месяца в "Матросской тишине", ему предстоит провести в колонии около двух лет и пяти месяцев. 2021-02-20T14:18 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, алексей навальный, дмитрий песков, политика