https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598336734.html

Толстой объяснил, почему Навальный не является политиком

Толстой объяснил, почему Навальный не является политиком

Российский блогер Алексей Навальный не является политиком, так как не может участвовать в политической системе страны, но при этом является талантливым и... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:10

2021-02-20T14:10

2021-02-20T14:10

ив роше

петр толстой

алексей навальный

госдума рф

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политика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский блогер Алексей Навальный не является политиком, так как не может участвовать в политической системе страны, но при этом является талантливым и энергичным человеком, сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Политик - это тот, кто готов участвовать в политической системе, то есть в выборах. Навальный в выборах не участвует. Он один раз участвовал на пост мэра Москвы. Почему он не участвует? Он хочет, у него даже могла бы быть своя партия, наверное. Но проблема в том, что он, пойдя советником к губернатору Белых в Кирове, своровал там по такой не очень сложной схеме маленько денег. И его на этом поймали. Был судебный процесс, так называемый "процесс Кировлеса". И там его признали виновным. Суд признал, не "кровавый путинский режим", не какие-то злые недоброжелатели в Кирове, просто обычный суд в Кирове. Своровали - будьте любезны условный срок", - сказал Толстой в ходе встрече с учащимися Государственного университета управления.Судимость, пояснил парламентарий, и мешает Навальному теперь стать политиком. "У нас по закону не может судимый человек избираться в депутаты: ни в муниципальные, ни в городские, ни в Государственную Думу. Соответственно получается так, что жизнь его чуть-чуть отодвинула от возможности представить свою кандидатуру, основать свою партию и так далее", - сказал он.При этом Толстой назвал Навального "безусловно талантливым и энергичным человеком", который занимается системной борьбой с коррупцией, как ему это представляется."Я сейчас не буду останавливаться на качестве этих расследований - соответствует это действительности, не соответствует. Иногда бывает, что ему просто отдают данные конкуренты или недоброжелатели какого-то человека, он их публикует и тогда эти расследования действительно соответствуют реальности. А иногда бывает так, что он многое сочиняет с помощью 3D-графики. И тогда это, в общем-то, полная чушь", - заключил Толстой.В субботу Мосгорсуд утвердил замену Навальному условного срока на реальный, в колонии он проведет примерно 2,5 года. Адвокаты сообщили, что намерены продолжить обжалование в вышестоящей инстанции, а также что Навальный может быть эпатирован в колонию в любой момент.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.У Навального также есть условная судимость по делу "Кировлеса", связанная с растратой более 16 миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/navalnyy-1598318726.html

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598294933.html

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ив роше, петр толстой, алексей навальный, госдума рф, москва, политика