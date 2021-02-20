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Началось второе заседание суда по Навальному
Началось второе заседание суда по Навальному
В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко,... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:00
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россия
ив роше
владимир путин
москва
германия
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Подсудимый, как и ранее, находится в "аквариуме" без наручников. Сегодня ему предоставят право на последнее слово, после чего судья Вера Акимова вынесет решение.На предыдущем заседании по этому делу обвинитель Екатерина Фролова попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей. Старая редакция статьи о клевете в виде самого строгого наказания устанавливает штраф в миллион рублей или принудительные работы. Сейчас возможен тюремный срок, однако такая мера не применяется к делам, возбужденным до вступления в силу закона об усилении уголовного наказания за такое правонарушение. Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, в котором фронтовик Игнат Артеменко поддержал поправки к Конституции. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию. Его задержали, после чего заседания возобновились.В Бабушкинском суде сегодня уже прошло заседание суда по другому делу Навального. Мосгорсуд признал законной отмену условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но зачел и время, проведенное под домашним арестом. С учетом этого времени, а также месяца в "Матросской тишине" Навальному предстоит провести в колонии около двух лет и пяти месяцев.
https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598327961.html
россия
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россия, ив роше, владимир путин, москва, германия, алексей навальный, происшествия

Началось второе заседание суда по Навальному

14:00 20.02.2021 (обновлено: 15:12 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Подсудимый, как и ранее, находится в "аквариуме" без наручников. Сегодня ему предоставят право на последнее слово, после чего судья Вера Акимова вынесет решение.
На предыдущем заседании по этому делу обвинитель Екатерина Фролова попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей. Старая редакция статьи о клевете в виде самого строгого наказания устанавливает штраф в миллион рублей или принудительные работы. Сейчас возможен тюремный срок, однако такая мера не применяется к делам, возбужденным до вступления в силу закона об усилении уголовного наказания за такое правонарушение.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, в котором фронтовик Игнат Артеменко поддержал поправки к Конституции. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию. Его задержали, после чего заседания возобновились.
В Бабушкинском суде сегодня уже прошло заседание суда по другому делу Навального. Мосгорсуд признал законной отмену условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но зачел и время, проведенное под домашним арестом. С учетом этого времени, а также месяца в "Матросской тишине" Навальному предстоит провести в колонии около двух лет и пяти месяцев.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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