https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598334501.html

Началось второе заседание суда по Навальному

Началось второе заседание суда по Навальному

В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко,... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:00

2021-02-20T14:00

2021-02-20T15:12

россия

ив роше

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москва

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алексей навальный

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Подсудимый, как и ранее, находится в "аквариуме" без наручников. Сегодня ему предоставят право на последнее слово, после чего судья Вера Акимова вынесет решение.На предыдущем заседании по этому делу обвинитель Екатерина Фролова попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей. Старая редакция статьи о клевете в виде самого строгого наказания устанавливает штраф в миллион рублей или принудительные работы. Сейчас возможен тюремный срок, однако такая мера не применяется к делам, возбужденным до вступления в силу закона об усилении уголовного наказания за такое правонарушение. Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, в котором фронтовик Игнат Артеменко поддержал поправки к Конституции. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального — на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию. Его задержали, после чего заседания возобновились.В Бабушкинском суде сегодня уже прошло заседание суда по другому делу Навального. Мосгорсуд признал законной отмену условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но зачел и время, проведенное под домашним арестом. С учетом этого времени, а также месяца в "Матросской тишине" Навальному предстоит провести в колонии около двух лет и пяти месяцев.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598327961.html

россия

москва

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, владимир путин, москва, германия, алексей навальный, происшествия