https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598330908.html

Навального могут в ближайшие дни этапировать в одну из колоний ЦФО

Навального могут в ближайшие дни этапировать в одну из колоний ЦФО

Алексея Навального, получившего реальный срок по уголовному делу "Ив Роше", в ближайшие несколько дней, скорее всего, этапируют в одну из колоний Центрального... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T13:41

2021-02-20T13:41

2021-02-20T13:41

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексея Навального, получившего реальный срок по уголовному делу "Ив Роше", в ближайшие несколько дней, скорее всего, этапируют в одну из колоний Центрального федерального округа (ЦФО), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В субботу Мосгорсуд утвердил замену Навальному условного срока на реальный. Адвокаты сообщили, что намерены продолжить обжалование в вышестоящей инстанции, а также что Навальный может быть эпатирован в колонию в любой момент, даже сегодня.Он отметил, что обычно осужденного этапируют в течение недели после вынесения судом решения.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598294933.html

https://ria.ru/20210220/prigovor-1598309994.html

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ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия