https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598309585.html
Адвокаты не исключили, что Навального сегодня этапируют в колонию
Адвокаты не исключили, что Навального сегодня этапируют в колонию
Алексей Навальный может быть эпатирован в колонию в любой момент, даже сегодня, после решения суда о законности замены условного срока на реальный по делу "Ив... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:19
2021-02-20T12:19
2021-02-20T12:51
россия
бруно лепру
вадим кобзев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд по правам человека
москва
франция
алексей навальный
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Алексей Навальный может быть эпатирован в колонию в любой момент, даже сегодня, после решения суда о законности замены условного срока на реальный по делу "Ив Роше", сообщил журналистам адвокат Вадим Кобзев."Мы этого не знаем. Теоретически, его могли этапировать и до этого решения. Могут это сделать сегодня, могут сделать завтра. Могут дождаться апелляции по клевете. Здесь у них полная свобода действий", - сказал Кобзев.В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным, но зачел время под домашним арестом. Ему придется провести в неволе около 2,5 лет. Позже в субботу здесь же состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210220/prigovor-1598309994.html
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Комментарии адвокатов Навального после суда
Адвокаты Навального сообщают детали о его этапировании в колонию и об обжаловании решения суда
2021-02-20T12:19
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"Не видела документов" – адвокат Навального о признании его склонным к побегу
Адвокаты Навального заявили РИА Новости, что пока не видели документов о признании их подзащитного как склонного к побегу, хотят это обжаловать
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россия, бруно лепру, вадим кобзев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, москва, франция, алексей навальный, происшествия