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https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598309585.html
Адвокаты не исключили, что Навального сегодня этапируют в колонию
Адвокаты не исключили, что Навального сегодня этапируют в колонию
Алексей Навальный может быть эпатирован в колонию в любой момент, даже сегодня, после решения суда о законности замены условного срока на реальный по делу "Ив... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:19
2021-02-20T12:51
россия
бруно лепру
вадим кобзев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд по правам человека
москва
франция
алексей навальный
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Алексей Навальный может быть эпатирован в колонию в любой момент, даже сегодня, после решения суда о законности замены условного срока на реальный по делу "Ив Роше", сообщил журналистам адвокат Вадим Кобзев."Мы этого не знаем. Теоретически, его могли этапировать и до этого решения. Могут это сделать сегодня, могут сделать завтра. Могут дождаться апелляции по клевете. Здесь у них полная свобода действий", - сказал Кобзев.В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным, но зачел время под домашним арестом. Ему придется провести в неволе около 2,5 лет. Позже в субботу здесь же состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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Комментарии адвокатов Навального после суда
Адвокаты Навального сообщают детали о его этапировании в колонию и об обжаловании решения суда
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"Не видела документов" – адвокат Навального о признании его склонным к побегу
Адвокаты Навального заявили РИА Новости, что пока не видели документов о признании их подзащитного как склонного к побегу, хотят это обжаловать
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россия, бруно лепру, вадим кобзев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, москва, франция, алексей навальный, происшествия

Адвокаты не исключили, что Навального сегодня этапируют в колонию

12:19 20.02.2021 (обновлено: 12:51 20.02.2021)
 
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Алексей Навальный может быть эпатирован в колонию в любой момент, даже сегодня, после решения суда о законности замены условного срока на реальный по делу "Ив Роше", сообщил журналистам адвокат Вадим Кобзев.
"Мы этого не знаем. Теоретически, его могли этапировать и до этого решения. Могут это сделать сегодня, могут сделать завтра. Могут дождаться апелляции по клевете. Здесь у них полная свобода действий", - сказал Кобзев.
Комментарии адвокатов Навального после суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
12:21
Защита Навального планирует обжаловать приговор в вышестоящей инстанции
В субботу Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным, но зачел время под домашним арестом. Ему придется провести в неволе около 2,5 лет. Позже в субботу здесь же состоится заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
12:02
Суд признал законной замену Навальному условного срока реальным
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
 
РоссияБруно ЛепруВадим КобзевФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Европейский суд по правам человекаМоскваФранцияАлексей НавальныйПроисшествия
 
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