https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598304507.html

Суд признал законной замену Навальному условного срока реальным

Суд признал законной замену Навальному условного срока реальным

Мосгорсуд признал законной замену Алексею Навальному условного срока реальным по делу "Ив Роше". РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:02

2021-02-20T12:02

2021-02-20T12:59

замена условного срока навального

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мосгорсуд признал законной замену Алексею Навальному условного срока реальным по делу "Ив Роше".При этом суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015-го. С учетом этого времени, а также месяца в "Матросской тишине", ему предстоит провести в колонии около двух лет и пяти месяцев. Заседание проходило в Бабушкинском суде, где позже состоится еще одно слушание — по делу о клевете на ветерана. Судья сказала, что Навальному и его адвокатам пошли навстречу, решив провести оба заседания в одном месте.В ближайшее время осужденного могут этапировать в колонию. Защитники заявили, что намерены подать кассационную жалобу на решение о замене наказания.Второго февраля Симоновский суд постановил отправить Навального на 3,5 года в колонию общего режима. По данным ФСИН, осужденный нарушал условия испытательного срока, около 60 раз не отметившись в инспекции вовремя, и получал многочисленные административные наказания.Как установил суд, Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, алексей навальный, происшествия