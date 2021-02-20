https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598296233.html

Прокурор попросила зачесть Навальному время под домашним арестом

Прокурор попросила зачесть Навальному время под домашним арестом

Обвинение просит вычесть из срока Алексея Навального, получившего 3,5 года колонии по делу "Ив Роше", еще полтора месяца, проведенные им под домашним арестом... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:27

2021-02-20T11:27

2021-02-20T11:57

ив роше

москва

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Обвинение просит вычесть из срока Алексея Навального, получившего 3,5 года колонии по делу "Ив Роше", еще полтора месяца, проведенные им под домашним арестом между приговором и апелляцией в 2014-2015 годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее Симоновский суд Москвы зачел Навальному десять месяцев домашнего ареста за время следствия и суда. Он применил редакцию закона, действовавшую в 2014 году, и зачел один день под домашним арестом как один день в колонии. Сейчас зачет идет иначе — два за один.Ранее адвокаты заявляли, что, если решение о замене условного наказания на реальное не удастся оспорить, основатель ФБК* проведет в колонии два года восемь месяцев.В Бабушкинском суде Москвы в выездном формате проходит заседание Мосгорсуда, на котором рассматривают жалобу защиты Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным.Позже в субботу здесь же состоится слушание по делу о клевете на ветерана.Судья сказала, что Навальному и его адвокатам пошли навстречу, решив провести оба заседания в одном месте.В суд прибыли дипломаты из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов. Аккредитацию получили 18 зарубежных СМИ, в том числе Би-Би-Си, Рейтер, Spiegel, New York Times и Guardian.Навальный уже выступил с заключительным словом. Сейчас суд удалился в совещательную комнату.Второго февраля Симоновский суд постановил отправить Навального на 3,5 года в колонию общего режима. По данным ФСИН, осужденный нарушал условия испытательного срока, около 60 раз не отметившись в инспекции в срок, и получал многочисленные административные наказания.Как установил суд, Навальный и его брат Олег похитили более 30 миллионов рублей, убедив компанию "Ив Роше" и еще одну организацию заключить договоры о перевозке печатной продукции по завышенным ценам.Осужденному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский районный суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский районный суд Москвы в 2017-м также продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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