https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598294933.html

Навальный в последнем слове процитировал "Гарри Поттера" и фильм "Брат"

Навальный в последнем слове процитировал "Гарри Поттера" и фильм "Брат"

Алексей Навальный при рассмотрении жалобы на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным сказал, что "выкрутит планку пафоса на максимум", рассказал о РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:20

2021-02-20T11:20

2021-02-20T11:59

россия

ив роше

гарри поттер

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

замена условного срока навального

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный при рассмотрении жалобы на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным сказал, что "выкрутит планку пафоса на максимум", рассказал о Боге, Гарри Поттере, процитировал крылатую фразу из фильма "Брат" и помечтал о зарплатах как в странах ЕС, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Я уже и не знаю, о чем говорить-то. Хотите, ваша честь, поговорю с вами о Боге, выкручу планку пафоса на максимум. Я верующий человек, и мне это сильно помогает, всё становится гораздо проще. Есть книжка, где четко написано, что я должен делать в каждой ситуации, я стараюсь ей следовать, от этого мне легче... Я не испытываю никаких сожалений о том, что я вернулся. Я сделал всё правильно, наоборот, я испытываю удовлетворение, потому что в какой-то сложный момент делал, как положено, заповеди не предал", - заявил Навальный в последнем слове.Навальный также сказал, что хотел бы увидеть Россию богатой, "чтобы богатства распределялись справедливо". "Хочу, чтобы было хорошее образование, чтобы за одну и ту же работу мы получали такую же зарплату, как и в странах ЕС", - заметил он.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598285652.html

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598283464.html

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россия, ив роше, гарри поттер, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, замена условного срока навального, алексей навальный, происшествия