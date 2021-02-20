https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598294933.html
Навальный в последнем слове процитировал "Гарри Поттера" и фильм "Брат"
Навальный в последнем слове процитировал "Гарри Поттера" и фильм "Брат"
Алексей Навальный при рассмотрении жалобы на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным сказал, что "выкрутит планку пафоса на максимум", рассказал о РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:20
2021-02-20T11:20
2021-02-20T11:59
россия
ив роше
гарри поттер
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
замена условного срока навального
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный при рассмотрении жалобы на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным сказал, что "выкрутит планку пафоса на максимум", рассказал о Боге, Гарри Поттере, процитировал крылатую фразу из фильма "Брат" и помечтал о зарплатах как в странах ЕС, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Я уже и не знаю, о чем говорить-то. Хотите, ваша честь, поговорю с вами о Боге, выкручу планку пафоса на максимум. Я верующий человек, и мне это сильно помогает, всё становится гораздо проще. Есть книжка, где четко написано, что я должен делать в каждой ситуации, я стараюсь ей следовать, от этого мне легче... Я не испытываю никаких сожалений о том, что я вернулся. Я сделал всё правильно, наоборот, я испытываю удовлетворение, потому что в какой-то сложный момент делал, как положено, заповеди не предал", - заявил Навальный в последнем слове.Навальный также сказал, что хотел бы увидеть Россию богатой, "чтобы богатства распределялись справедливо". "Хочу, чтобы было хорошее образование, чтобы за одну и ту же работу мы получали такую же зарплату, как и в странах ЕС", - заметил он.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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россия, ив роше, гарри поттер, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, замена условного срока навального, алексей навальный, происшествия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный
при рассмотрении жалобы на замену ему условного срока по делу "Ив Роше
" реальным сказал, что "выкрутит планку пафоса на максимум", рассказал о Боге, Гарри Поттере
, процитировал крылатую фразу из фильма "Брат" и помечтал о зарплатах как в странах ЕС, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я уже и не знаю, о чем говорить-то. Хотите, ваша честь, поговорю с вами о Боге, выкручу планку пафоса на максимум. Я верующий человек, и мне это сильно помогает, всё становится гораздо проще. Есть книжка, где четко написано, что я должен делать в каждой ситуации, я стараюсь ей следовать, от этого мне легче... Я не испытываю никаких сожалений о том, что я вернулся. Я сделал всё правильно, наоборот, я испытываю удовлетворение, потому что в какой-то сложный момент делал, как положено, заповеди не предал", - заявил Навальный в последнем слове.
"Сначала им важно запугать, доказать, что ты один. Эта вещь про одиночество важна, это цель власти. Отлично об этом сказала одна из замечательных философов Полумна Лавгуд из книги про Гарри Поттера: "Важно не чувствовать себя одиноким, потому что на месте Волан-де-Морта я бы хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким… Сила в правде, это самое важное, об этом повторяет вся страна", - добавил он.
Навальный также сказал, что хотел бы увидеть Россию
богатой, "чтобы богатства распределялись справедливо". "Хочу, чтобы было хорошее образование, чтобы за одну и ту же работу мы получали такую же зарплату, как и в странах ЕС", - заметил он.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока.
До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.