https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598289494.html

Навальный начал выступать в суде по доводам своей жалобы

Навальный начал выступать в суде по доводам своей жалобы

Алексей Навальный начал подробно выступать в суде по доводам своей жалобы на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:55

2021-02-20T10:55

2021-02-20T10:55

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный начал подробно выступать в суде по доводам своей жалобы на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Навальный сообщил суду, что в начале заседания хочет выступить подробно, а в прениях сторон уже выскажется кратко."Сейчас самая модная вещь - TikTok. Там есть шаблон, суть в том, что там два человека спорят: один говорит что-то, а другой заявляет, мол, надо было раньше. Вот так и прокурор - мы что-то заявляем, а она говорит: "Надо было раньше". Мы уведомляли, сообщали о месте нахождения, но "надо было раньше", - сказал Навальный.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.

https://ria.ru/20210220/sud-1598282195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия