Навальный начал выступать в суде по доводам своей жалобы
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексей Навальный начал подробно выступать в суде по доводам своей жалобы на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
Навальный сообщил суду, что в начале заседания хочет выступить подробно, а в прениях сторон уже выскажется кратко.
"Сейчас самая модная вещь - TikTok. Там есть шаблон, суть в том, что там два человека спорят: один говорит что-то, а другой заявляет, мол, надо было раньше. Вот так и прокурор - мы что-то заявляем, а она говорит: "Надо было раньше". Мы уведомляли, сообщали о месте нахождения, но "надо было раньше", - сказал Навальный.
"Я призываю суд ещё раз посмотреть и четко сказать, что я мог ещё сделать, какие справки взять? Что я сегодня делаю с физиотерапевтом? Промежуточные справки никто не использует. К Новому году я должен был в инвалидной коляске передвигаться, но врачи удивились, что я встал на ноги раньше. После этого я взял билеты и поехал домой", - добавил он.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.