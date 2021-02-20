https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598285652.html

Суд принял просьбу защиты Навального по решению ЕСПЧ о его освобождении

Суд принял просьбу защиты Навального по решению ЕСПЧ о его освобождении

Судья, который рассматривает жалобу Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, оценит призыв Европейского суда по правам... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:37

2021-02-20T10:37

2021-02-20T11:17

россия

дмитрий балашов

ив роше

ольга михайлова

госдума рф

европейский суд по правам человека

москва

страсбург

алексей навальный

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Судья, который рассматривает жалобу Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным, оценит призыв Европейского суда по правам человека о его освобождении при вынесении собственного решения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Защита Навального в субботу попросила Мосгорсуд исполнить решение ЕСПЧ и освободить его из-под стражи. "У нас есть ходатайство о применении обеспечительной меры по решению ЕСПЧ", - заявила ходатайство адвокат Ольга Михайлова."Оценка данному доводу будет дана судом при постановлении итогового решения по настоящему делу", - заявил судья Дмитрий Балашов.Сам Навальный поддержал просьбу адвокатов о немедленном освобождении: "Я смотрю, рядом с прокурором есть свободное место, я готов присесть".ЕСПЧ 16 февраля решил, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ немедленно освободить Навального, которому Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условное заключение на реальное по делу о мошенничестве. В Москве такое решение назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.Ранее защита Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы, заявив, что Россия не исполняет решение ЕСПЧ по делу "Ив Роше". Между тем ранее Россия выплатила присужденные Страсбургом суммы компенсаций (в частности, за содержание под домашним арестом) полностью - более чем 80 тысяч евро. Также после решения ЕСПЧ Верховный суд РФ возобновил производство по делу, но в результате оставил приговор без изменения. Россия исполнила свои обязательства сполна.

https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597994177.html

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598283464.html

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россия, дмитрий балашов, ив роше, ольга михайлова, госдума рф, европейский суд по правам человека, москва, страсбург, алексей навальный, происшествия