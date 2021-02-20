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Иностранные дипломаты прибыли в суд, где рассмотрят дела Навального
Иностранные дипломаты прибыли в суд, где рассмотрят дела Навального
Дипломаты из Финляндии, Швеции, Польши и Литвы прибыли в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение дел Алексея Навального, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T09:45
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ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Дипломаты из Финляндии, Швеции, Польши и Литвы прибыли в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение дел Алексея Навального, передаёт корреспондент РИА Новости.У суда припаркованы автомобили с дипломатическими номерами. Сами представители посольств разговаривать с журналистами не стали.Сегодня Навальный примет участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу "Ив Роше", а также по клевете на ветерана Великой Отечественной войны.В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что на заседания аккредитовались 18 зарубежных СМИ.Второго февраля в Мосгорсуд на слушание по замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств, в том числе Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши и Австрии.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Защита Навального обжаловала решение суда.
москва
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60
На суд по Навальному приехали дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы
Дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы прибыли на суд по Навальному. Есть машина с номерами польского посольства.
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ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, латвия, австрия, происшествия

Иностранные дипломаты прибыли в суд, где рассмотрят дела Навального

09:45 20.02.2021 (обновлено: 10:34 20.02.2021)
 
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Дипломаты из Финляндии, Швеции, Польши и Литвы прибыли в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение дел Алексея Навального, передаёт корреспондент РИА Новости.
У суда припаркованы автомобили с дипломатическими номерами. Сами представители посольств разговаривать с журналистами не стали.
Сегодня Навальный примет участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу "Ив Роше", а также по клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что на заседания аккредитовались 18 зарубежных СМИ.
Второго февраля в Мосгорсуд на слушание по замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств, в том числе Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши и Австрии.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Защита Навального обжаловала решение суда.
 
Ив РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваЛатвияАвстрияПроисшествия
 
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