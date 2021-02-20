https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598274249.html

Иностранные дипломаты прибыли в суд, где рассмотрят дела Навального

Иностранные дипломаты прибыли в суд, где рассмотрят дела Навального

Дипломаты из Финляндии, Швеции, Польши и Литвы прибыли в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение дел Алексея Навального, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T09:45

2021-02-20T09:45

2021-02-20T10:34

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

латвия

австрия

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Дипломаты из Финляндии, Швеции, Польши и Литвы прибыли в Бабушкинский суд Москвы на рассмотрение дел Алексея Навального, передаёт корреспондент РИА Новости.У суда припаркованы автомобили с дипломатическими номерами. Сами представители посольств разговаривать с журналистами не стали.Сегодня Навальный примет участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным по делу "Ив Роше", а также по клевете на ветерана Великой Отечественной войны.В пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что на заседания аккредитовались 18 зарубежных СМИ.Второго февраля в Мосгорсуд на слушание по замене Навальному условного срока реальным прибыли более 15 сотрудников посольств, в том числе Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши и Австрии.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Защита Навального обжаловала решение суда.

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На суд по Навальному приехали дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы Дипломаты из Швеции, Финляндии и Литвы прибыли на суд по Навальному. Есть машина с номерами польского посольства. 2021-02-20T09:45 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, латвия, австрия, происшествия