https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598259962.html

Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе

Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе

Алексея Навального уже на следующей неделе могут этапировать в колонию, если в субботу вступит в силу постановление о замене ему условного срока на реальные 3,5 РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T03:52

2021-02-20T03:52

2021-02-20T03:52

россия

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

европейский суд по правам человека

владимир путин

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексея Навального уже на следующей неделе могут этапировать в колонию, если в субботу вступит в силу постановление о замене ему условного срока на реальные 3,5 года лишения свободы.В субботу Навальный примет участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным, а также по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Если Мосгорсуд признает постановление нижестоящей инстанции законным, а судья судебного участка Бабушкинского района Москвы вынесет приговор по делу о клевете, Навального могут отправить в колонию, не дожидаясь апелляции по второму делу.Личное присутствие Навального при рассмотрении жалоб на приговор по делу о клевете не потребуется - Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность участия подсудимого в апелляционных процессах по видеоконференцсвязи из колонии.Адвокаты, опрошенные РИА Новости, подтвердили, что этапирование Навального при условии вступления в законную силу постановления по делу "Ив Роше" не выбьется из правоприменительной практики."Согласно законодательству, его смогут отправить в колонию, скорее всего, в ближайшую к Московской области. Однако я бы не был так уверен, здесь сложно предугадать действия правоохранителей, особенно учитывая, что сейчас в отношении Навального расследуется еще одно дело", - отметил адвокат Дмитрий Аграновский.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210219/navalnyy-1598166067.html

https://ria.ru/20210218/navalnyy-1598094560.html

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россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), происшествия