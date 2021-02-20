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Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
Алексея Навального уже на следующей неделе могут этапировать в колонию, если в субботу вступит в силу постановление о замене ему условного срока на реальные 3,5 РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T03:52
2021-02-20T03:52
россия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд по правам человека
владимир путин
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексея Навального уже на следующей неделе могут этапировать в колонию, если в субботу вступит в силу постановление о замене ему условного срока на реальные 3,5 года лишения свободы.В субботу Навальный примет участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным, а также по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Если Мосгорсуд признает постановление нижестоящей инстанции законным, а судья судебного участка Бабушкинского района Москвы вынесет приговор по делу о клевете, Навального могут отправить в колонию, не дожидаясь апелляции по второму делу.Личное присутствие Навального при рассмотрении жалоб на приговор по делу о клевете не потребуется - Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность участия подсудимого в апелляционных процессах по видеоконференцсвязи из колонии.Адвокаты, опрошенные РИА Новости, подтвердили, что этапирование Навального при условии вступления в законную силу постановления по делу "Ив Роше" не выбьется из правоприменительной практики."Согласно законодательству, его смогут отправить в колонию, скорее всего, в ближайшую к Московской области. Однако я бы не был так уверен, здесь сложно предугадать действия правоохранителей, особенно учитывая, что сейчас в отношении Навального расследуется еще одно дело", - отметил адвокат Дмитрий Аграновский.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.Дело "Ив Роше" было возбуждено по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
https://ria.ru/20210219/navalnyy-1598166067.html
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россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), происшествия

Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе

03:52 20.02.2021
 
© Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на заседании суда. Кадр видео
Алексей Навальный на заседании суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Алексея Навального уже на следующей неделе могут этапировать в колонию, если в субботу вступит в силу постановление о замене ему условного срока на реальные 3,5 года лишения свободы.
В субботу Навальный примет участие в двух судебных заседаниях: по жалобам его защиты на постановление о замене условного срока реальным, а также по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Если Мосгорсуд признает постановление нижестоящей инстанции законным, а судья судебного участка Бабушкинского района Москвы вынесет приговор по делу о клевете, Навального могут отправить в колонию, не дожидаясь апелляции по второму делу.
Личное присутствие Навального при рассмотрении жалоб на приговор по делу о клевете не потребуется - Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность участия подсудимого в апелляционных процессах по видеоконференцсвязи из колонии.
Адвокаты, опрошенные РИА Новости, подтвердили, что этапирование Навального при условии вступления в законную силу постановления по делу "Ив Роше" не выбьется из правоприменительной практики.
"У каждого подсудимого есть право принимать участие в апелляции по видеосвязи. Сейчас в условиях пандемии это стало особенно актуально, к тому же обжалование судебного решения - не быстрый процесс, поэтому осужденного могут спокойно этапировать для, например, разгрузки местных СИЗО", - сказал РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
"Согласно законодательству, его смогут отправить в колонию, скорее всего, в ближайшую к Московской области. Однако я бы не был так уверен, здесь сложно предугадать действия правоохранителей, особенно учитывая, что сейчас в отношении Навального расследуется еще одно дело", - отметил адвокат Дмитрий Аграновский.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. До этого ФСИН трижды выступала за эту меру – но каждый раз получала в суде отказ. В целом, лишение привилегии отбывать срок условно применяется в России довольно активно – только в прошлом году эту меру приняли в отношении 11,3 тысячи человек, а в 2019-м – более чем 15 тысяч.
Дело "Ив Роше" было возбуждено по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
 
РоссияАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Европейский суд по правам человекаВладимир ПутинМоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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