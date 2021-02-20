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https://ria.ru/20210220/myagkov-1598277471.html
В Москве началась церемония прощания с Андреем Мягковым
В Москве началась церемония прощания с Андреем Мягковым
Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым началось в МХТ имени Чехова, проститься с актером пришли коллеги и поклонники, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:05
2021-02-20T10:05
культура
россия
ольга любимова
новости культуры
андрей мягков
ленинград
эльдар рязанов
мосфильм
чехов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым началось в МХТ имени Чехова, проститься с актером пришли коллеги и поклонники, передает корреспондент РИА Новости.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении многочисленных цветов и венков, в том числе от президента РФ Владимира Путина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, киноконцерна "Мосфильм" и столичных театров. В зале играет музыка, показывается слайд-шоу из черно-белых фотографий артиста. Траурный портрет установлен также в фойе театра.Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.
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россия, ольга любимова, новости культуры, андрей мягков, ленинград, эльдар рязанов, мосфильм, чехов, общество

В Москве началась церемония прощания с Андреем Мягковым

10:05 20.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Андрей Мягков
Актер Андрей Мягков - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым началось в МХТ имени Чехова, проститься с актером пришли коллеги и поклонники, передает корреспондент РИА Новости.
Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.
Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении многочисленных цветов и венков, в том числе от президента РФ Владимира Путина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, киноконцерна "Мосфильм" и столичных театров. В зале играет музыка, показывается слайд-шоу из черно-белых фотографий артиста. Траурный портрет установлен также в фойе театра.
Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.
Андрей Мягков, 1978 год - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 19:04Культура
Друзья и коллеги вспоминают Андрея Мягкова
 
КультураРоссияОльга ЛюбимоваНовости культурыАндрей МягковЛенинградЭльдар РязановМосфильмЧеховОбщество
 
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