https://ria.ru/20210220/myagkov-1598277471.html

В Москве началась церемония прощания с Андреем Мягковым

В Москве началась церемония прощания с Андреем Мягковым

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым началось в МХТ имени Чехова, проститься с актером пришли коллеги и поклонники, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:05

2021-02-20T10:05

2021-02-20T10:05

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мосфильм

чехов

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым началось в МХТ имени Чехова, проститься с актером пришли коллеги и поклонники, передает корреспондент РИА Новости.Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни.Гроб с телом артиста установлен на сцене в окружении многочисленных цветов и венков, в том числе от президента РФ Владимира Путина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, киноконцерна "Мосфильм" и столичных театров. В зале играет музыка, показывается слайд-шоу из черно-белых фотографий артиста. Траурный портрет установлен также в фойе театра.Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего служил в театре "Современник". С 1977 года перешел в Художественный театр, а после его раскола продолжил работать в МХТ имени Чехова. Широкую популярность Мягкову принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова: в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!" он исполнил главную роль Евгения Лукашина, в фильме "Служебный роман" сыграл Анатолия Новосельцева, а в "Жестоком романсе" предстал в образе Юлия Карандышева.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1598068535.html

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россия, ольга любимова, новости культуры, андрей мягков, ленинград, эльдар рязанов, мосфильм, чехов, общество