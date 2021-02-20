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"Сбер" выяснил, о чем мечтают мужчины
"Сбер" выяснил, о чем мечтают мужчины
Российские мужчины назвали важнейшими составляющими счастливой жизни качественную медицину и образование, свое жилье, хорошее питание и возможность заниматься... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T07:17
2021-02-20T12:48
сбер
россия
москва
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские мужчины назвали важнейшими составляющими счастливой жизни качественную медицину и образование, свое жилье, хорошее питание и возможность заниматься любимым делом. Об этом говорится в исследовании "Сбер управление активами" и "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Полностью или преимущественно удовлетворены жизнью около 76 процентов респондентов. Впрочем, подавляющее большинство участников исследования видят пути ее улучшения.Так, 89 процентов опрошенных считают, что для этого нужно получить хорошее образование в университете, а 86 процентов мужчин уверены, что необходимо больше и лучше работать или искать новую работу. Столько же респондентов видят возможность улучшить свою жизнь через участие в общественной жизни, а 78 процентов участников — через создание своего бизнеса. Наконец, две трети опрошенных уверены, что лучше жить и обеспечивать семью можно помогут правильные инвестиции.Качество жизни в понимании российских мужчин имеет конкретное воплощение. Абсолютное большинство из них верят, что нормальная семья должна иметь доступ к качественной медицине (98 процентов), свой дом или квартиру (97 процентов), доступ к отличному образованию (96 процентов), здоровому питанию (96 процентов), а также возможность заниматься спортом или любимым делом (95 процентов).Кроме того, 94 процента опрошенных видят компонентом счастья полноценный доступ к культурным ценностям, 93 процента — наличие в доме современной бытовой техники, а 91 процент — хорошую, интересную работу, дающую простор для творчества.
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сбер, россия, москва, общество

"Сбер" выяснил, о чем мечтают мужчины

07:17 20.02.2021 (обновлено: 12:48 20.02.2021)
 
© Depositphotos / VitalikRadkoМужчина в деловом костюме
Мужчина в деловом костюме - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские мужчины назвали важнейшими составляющими счастливой жизни качественную медицину и образование, свое жилье, хорошее питание и возможность заниматься любимым делом. Об этом говорится в исследовании "Сбер управление активами" и "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Полностью или преимущественно удовлетворены жизнью около 76 процентов респондентов. Впрочем, подавляющее большинство участников исследования видят пути ее улучшения.
Так, 89 процентов опрошенных считают, что для этого нужно получить хорошее образование в университете, а 86 процентов мужчин уверены, что необходимо больше и лучше работать или искать новую работу. Столько же респондентов видят возможность улучшить свою жизнь через участие в общественной жизни, а 78 процентов участников — через создание своего бизнеса. Наконец, две трети опрошенных уверены, что лучше жить и обеспечивать семью можно помогут правильные инвестиции.

"Интересно, что 64 процента опрошенных заявили об инвестировании и создании накоплений с помощью инвестиций как о необходимом условии повышения качества жизни. В развивающихся странах, сопоставимых с Россией по уровню ВВП, доля инвестиций в сбережениях составляет 40-60 процентов. В России пока всего 15 процентов, но этот показатель будет расти", — прокомментировала старший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова.

Качество жизни в понимании российских мужчин имеет конкретное воплощение. Абсолютное большинство из них верят, что нормальная семья должна иметь доступ к качественной медицине (98 процентов), свой дом или квартиру (97 процентов), доступ к отличному образованию (96 процентов), здоровому питанию (96 процентов), а также возможность заниматься спортом или любимым делом (95 процентов).
Кроме того, 94 процента опрошенных видят компонентом счастья полноценный доступ к культурным ценностям, 93 процента — наличие в доме современной бытовой техники, а 91 процент — хорошую, интересную работу, дающую простор для творчества.
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