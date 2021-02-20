https://ria.ru/20210220/morgenshtern-1598383430.html

В Петербурге появился памятник Моргенштерну

В Петербурге появился памятник Моргенштерну

Петербургский блогер Илья Плавник создал памятник российскому рэперу Моргенштерну (Алишеру Моргенштерну). Об этом мужчина сообщил на своей странице в твиттере. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T17:16

2021-02-20T17:16

2021-02-20T18:03

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Петербургский блогер Илья Плавник создал памятник российскому рэперу Моргенштерну (Алишеру Моргенштерну). Об этом мужчина сообщил на своей странице в твиттере.В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" блогер также рассказал, что потратил на изготовление "монумента" около полумиллиона рублей.Плавник заявил, что готов к сотрудничеству с властями Башкирии, откуда родом музыкант.Моргенштерн — российский рэп-исполнитель, композитор и музыкант. Свою карьеру начал с ведения личного видеоблога на YouTube, на который подписалось более пяти миллионов человек. В 2017 году записал первые треки в студии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/morgenshtern-1597685470.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, моргенштерн (алишер моргенштерн), санкт-петербург, общество