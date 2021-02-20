https://ria.ru/20210220/morgenshtern-1598383430.html
В Петербурге появился памятник Моргенштерну
В Петербурге появился памятник Моргенштерну
Петербургский блогер Илья Плавник создал памятник российскому рэперу Моргенштерну (Алишеру Моргенштерну). Об этом мужчина сообщил на своей странице в твиттере. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:16
2021-02-20T17:16
2021-02-20T18:03
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Петербургский блогер Илья Плавник создал памятник российскому рэперу Моргенштерну (Алишеру Моргенштерну). Об этом мужчина сообщил на своей странице в твиттере.В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" блогер также рассказал, что потратил на изготовление "монумента" около полумиллиона рублей.Плавник заявил, что готов к сотрудничеству с властями Башкирии, откуда родом музыкант.Моргенштерн — российский рэп-исполнитель, композитор и музыкант. Свою карьеру начал с ведения личного видеоблога на YouTube, на который подписалось более пяти миллионов человек. В 2017 году записал первые треки в студии.
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новости культуры, моргенштерн (алишер моргенштерн), санкт-петербург, общество