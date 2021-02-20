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Шоубиз
https://ria.ru/20210220/morgenshtern-1598383430.html
В Петербурге появился памятник Моргенштерну
В Петербурге появился памятник Моргенштерну
Петербургский блогер Илья Плавник создал памятник российскому рэперу Моргенштерну (Алишеру Моргенштерну). Об этом мужчина сообщил на своей странице в твиттере. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:16
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общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Петербургский блогер Илья Плавник создал памятник российскому рэперу Моргенштерну (Алишеру Моргенштерну). Об этом мужчина сообщил на своей странице в твиттере.В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" блогер также рассказал, что потратил на изготовление "монумента" около полумиллиона рублей.Плавник заявил, что готов к сотрудничеству с властями Башкирии, откуда родом музыкант.Моргенштерн — российский рэп-исполнитель, композитор и музыкант. Свою карьеру начал с ведения личного видеоблога на YouTube, на который подписалось более пяти миллионов человек. В 2017 году записал первые треки в студии.
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новости культуры, моргенштерн (алишер моргенштерн), санкт-петербург, общество

В Петербурге появился памятник Моргенштерну

17:16 20.02.2021 (обновлено: 18:03 20.02.2021)
 
© Фото : @plavncktwittФотография из Twitter-аккаунта Ильи Плавника
Фотография из Twitter-аккаунта Ильи Плавника - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Фото : @plavncktwitt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев РИА Новости. Петербургский блогер Илья Плавник создал памятник российскому рэперу Моргенштерну (Алишеру Моргенштерну). Об этом мужчина сообщил на своей странице в твиттере.
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" блогер также рассказал, что потратил на изготовление "монумента" около полумиллиона рублей.
"Памятник стоит сейчас в Санкт-Петербурге на Кирочной, 7а, и открыт для посещения. Музей (имени Моргенштерна. — Прим. ред.) будет в Санкт-Петербурге на Крестовском острове", — отметил он.
Плавник заявил, что готов к сотрудничеству с властями Башкирии, откуда родом музыкант.
Моргенштерн — российский рэп-исполнитель, композитор и музыкант. Свою карьеру начал с ведения личного видеоблога на YouTube, на который подписалось более пяти миллионов человек. В 2017 году записал первые треки в студии.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 07:00Акценты
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