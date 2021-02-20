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Американский планетоход Perseverance показал цветные фото с Марса

Американский планетоход Perseverance показал цветные фото с Марса

НАСА опубликовало в твиттере фотографии, снятые американским исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:16

2021-02-20T10:16

2021-02-20T12:40

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. НАСА опубликовало в твиттере фотографии, снятые американским исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе.На одном из кадров видна поверхность Красной планеты, а на другом — ее пейзаж с линией горизонта. Третий кадр демонстрирует сам ровер перед посадкой."Этот снимок с камеры на моем реактивном ранце запечатлел меня в воздухе, как раз перед тем, как мои колеса коснулись земли", — говорится в посте, опубликованном в аккаунте, который ведут от имени Perseverance.Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марс, космос - риа наука, наса, в мире