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Американский планетоход Perseverance показал цветные фото с Марса
Американский планетоход Perseverance показал цветные фото с Марса
НАСА опубликовало в твиттере фотографии, снятые американским исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. РИА Новости, 20.02.2021
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. НАСА опубликовало в твиттере фотографии, снятые американским исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе.На одном из кадров видна поверхность Красной планеты, а на другом — ее пейзаж с линией горизонта. Третий кадр демонстрирует сам ровер перед посадкой."Этот снимок с камеры на моем реактивном ранце запечатлел меня в воздухе, как раз перед тем, как мои колеса коснулись земли", — говорится в посте, опубликованном в аккаунте, который ведут от имени Perseverance.Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.
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марс, космос - риа наука, наса, в мире

Американский планетоход Perseverance показал цветные фото с Марса

10:16 20.02.2021 (обновлено: 12:40 20.02.2021)
 
© NASA / Perseverance Mars RoverФотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© NASA / Perseverance Mars Rover
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. НАСА опубликовало в твиттере фотографии, снятые американским исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе.
На одном из кадров видна поверхность Красной планеты, а на другом — ее пейзаж с линией горизонта. Третий кадр демонстрирует сам ровер перед посадкой.
© NASA / Perseverance Mars RoverФотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© NASA / Perseverance Mars Rover
Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
"Этот снимок с камеры на моем реактивном ранце запечатлел меня в воздухе, как раз перед тем, как мои колеса коснулись земли", — говорится в посте, опубликованном в аккаунте, который ведут от имени Perseverance.
Планетоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе катера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории НАСА оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.
Главной задачей станет забор образцов марсианского грунта, которые, как предполагается, в будущем будут доставлены на Землю. На борту Perseverance — экспериментальное устройство для получения кислорода из атмосферы Марса, а также "космический вертолет", которому предстоит впервые выполнить полет на другой планете.
© NASA / Perseverance Mars RoverФотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© NASA / Perseverance Mars Rover
Фотографии, снятые исследовательским аппаратом NASA's Perseverance Mars Rover, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля
 
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