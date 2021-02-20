https://ria.ru/20210220/lazarev-1598331593.html

Клип Сергея Лазарева на "Снег в океане" набрал более миллиона просмотров

Клип Сергея Лазарева на "Снег в океане" набрал более миллиона просмотров

Клип российского певца Сергея Лазарева на песню "Снег в океане" из альбома исполнителя "Это я" (2019) за несколько дней набрал более миллиона просмотров на... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T19:34

2021-02-20T19:34

2021-02-20T19:34

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Клип российского певца Сергея Лазарева на песню "Снег в океане" из альбома исполнителя "Это я" (2019) за несколько дней набрал более миллиона просмотров на YouTube. В центре сюжета оказывается супружеская пара, которая переживает кризис в отношениях. Чтобы возродить охладевшие чувства, они отправляются в горы к важному для них месту. Там персонаж Лазарева и его подруга в исполнении модели Катрины Барк когда-то признались друг другу в любви и высекли на камне свои инициалы.Чем выше они поднимаются в горы, тем становится понятнее, насколько сильна их связь. Правда, до определенного момента.Съемки проходили в Бодруме (юго-запад Турции) в живописных и диких пейзажах: море, высокие скалы и безлюдные равнины. Видео к песне "Снег в океане" снял режиссер Алан Бадоев, который ранее создавал клипы для Светланы Лободы, Ани Лорак и других исполнителей.

https://ria.ru/20201218/loboda-1589912087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ани лорак, светлана лобода, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, youtube, сергей лазарев