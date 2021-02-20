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Клип Сергея Лазарева на "Снег в океане" набрал более миллиона просмотров
Клип Сергея Лазарева на "Снег в океане" набрал более миллиона просмотров
Клип российского певца Сергея Лазарева на песню "Снег в океане" из альбома исполнителя "Это я" (2019) за несколько дней набрал более миллиона просмотров на... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T19:34
2021-02-20T19:34
2021-02-20T19:34
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Клип российского певца Сергея Лазарева на песню "Снег в океане" из альбома исполнителя "Это я" (2019) за несколько дней набрал более миллиона просмотров на YouTube. В центре сюжета оказывается супружеская пара, которая переживает кризис в отношениях. Чтобы возродить охладевшие чувства, они отправляются в горы к важному для них месту. Там персонаж Лазарева и его подруга в исполнении модели Катрины Барк когда-то признались друг другу в любви и высекли на камне свои инициалы.Чем выше они поднимаются в горы, тем становится понятнее, насколько сильна их связь. Правда, до определенного момента.Съемки проходили в Бодруме (юго-запад Турции) в живописных и диких пейзажах: море, высокие скалы и безлюдные равнины. Видео к песне "Снег в океане" снял режиссер Алан Бадоев, который ранее создавал клипы для Светланы Лободы, Ани Лорак и других исполнителей.
https://ria.ru/20201218/loboda-1589912087.html
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ани лорак, светлана лобода, музыка, новости культуры, шоу-бизнес, youtube, сергей лазарев
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Клип российского певца Сергея Лазарева на песню "Снег в океане" из альбома исполнителя "Это я" (2019) за несколько дней набрал более миллиона просмотров на YouTube.
"Спасибо! Наш первый миллион просмотров за клип "Снег в Океане"! Поздравляю всю команду с таким успехом", — написал Лазарев в Instagram.
В центре сюжета оказывается супружеская пара, которая переживает кризис в отношениях. Чтобы возродить охладевшие чувства, они отправляются в горы к важному для них месту. Там персонаж Лазарева и его подруга в исполнении модели Катрины Барк когда-то признались друг другу в любви и высекли на камне свои инициалы.
Чем выше они поднимаются в горы, тем становится понятнее, насколько сильна их связь. Правда, до определенного момента.
Съемки проходили в Бодруме (юго-запад Турции) в живописных и диких пейзажах: море, высокие скалы и безлюдные равнины.
"Скажу честно, попотеть пришлось и мне, и моей партнерше. Так как все действие связано с горами, мы занимались скалолазанием, причем без дублеров", – ранее рассказал
исполнитель РИА Новости.
Видео к песне "Снег в океане" снял режиссер Алан Бадоев, который ранее создавал клипы для Светланы Лободы, Ани Лорак и других исполнителей.