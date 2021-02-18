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https://ria.ru/20210218/lazarev-1597997044.html
Лазарев пытается спасти отношения с женой в клипе на трек "Снег в океане"
Лазарев пытается спасти отношения с женой в клипе на трек "Снег в океане"
Сергей Лазарев представил на YouTube клип на песню "Снег в океане", которая вошла в альбом музыканта "Это я" (2019). Видео снял режиссер Алан Бадоев. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:47
2021-02-18T14:51
шоубиз
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Сергей Лазарев представил на YouTube клип на песню "Снег в океане", которая вошла в альбом музыканта "Это я" (2019). Видео снял режиссер Алан Бадоев. В центре сюжета оказывается супружеская пара, которая переживает кризис в отношениях. Чтобы возродить охладевшие чувства, они отправляются в горы к важному для них месту. Там персонаж Лазарева и его подруга когда-то признались друг другу в любви и высекли на камне свои инициалы. Чем выше они поднимаются в горы, тем становится понятнее, насколько сильна их связь. Правда, до определенного момента. Актрису на главную роль Сергей утвердил лично. Его партнершей по съемкам стала модель и блогер Катрин Барк.Съемки проходили в Бодруме (юго-запад Турции) в живописных и диких пейзажах: море, высокие скалы и безлюдные равнины. В комментариях под видео зрители написали, что клип получился "красивым" и одновременно "печальным". "На эту песню нельзя снимать по-другому", "Очень сильная песня и очень крутая работа", "Сказать, что я рыдаю – ничего не сказать Концовка – пушка", – поделились впечатлениями пользователи.
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знаменитости, бодрум, звезды, сергей лазарев, турция, музыка, новости культуры, шоу-бизнес

Лазарев пытается спасти отношения с женой в клипе на трек "Снег в океане"

14:47 18.02.2021 (обновлено: 14:51 18.02.2021)
 
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Сергей Лазарев представил на YouTube клип на песню "Снег в океане", которая вошла в альбом музыканта "Это я" (2019). Видео снял режиссер Алан Бадоев.

"Мы планировали начать съемки еще год назад, но из-за пандемии пришлось отложить. И вот, спустя год, мы переписали сценарий, сделали его еще лучше и душещипательнее, и в октябре сняли клип. Получилась сложная драматическая работа, мини-фильм", – прокомментировал Сергей Лазарев РИА Новости.

В центре сюжета оказывается супружеская пара, которая переживает кризис в отношениях. Чтобы возродить охладевшие чувства, они отправляются в горы к важному для них месту. Там персонаж Лазарева и его подруга когда-то признались друг другу в любви и высекли на камне свои инициалы.
Чем выше они поднимаются в горы, тем становится понятнее, насколько сильна их связь. Правда, до определенного момента.
Актрису на главную роль Сергей утвердил лично. Его партнершей по съемкам стала модель и блогер Катрин Барк.
Съемки проходили в Бодруме (юго-запад Турции) в живописных и диких пейзажах: море, высокие скалы и безлюдные равнины.
"Скажу честно, попотеть пришлось и мне, и моей партнерше. Так как все действие связано с горами, мы занимались скалолазанием, причем без дублеров", – подчеркнул исполнитель.
В комментариях под видео зрители написали, что клип получился "красивым" и одновременно "печальным". "На эту песню нельзя снимать по-другому", "Очень сильная песня и очень крутая работа", "Сказать, что я рыдаю – ничего не сказать Концовка – пушка", – поделились впечатлениями пользователи.
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