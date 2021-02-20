https://ria.ru/20210220/kovivak-1598306114.html

"КовиВак" нельзя смешивать с другими вакцинами

"КовиВак" нельзя смешивать с другими вакцинами

Вакцину от коронавируса центра имени Чумакова "КовиВак" нельзя смешивать с другими вакцинами или иными лекарствами из-за отсутствия данных о совместимости,... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:06

2021-02-20T12:06

2021-02-20T12:06

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вакцина "ковивак"

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россия

михаил мишустин

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вакцину от коронавируса центра имени Чумакова "КовиВак" нельзя смешивать с другими вакцинами или иными лекарствами из-за отсутствия данных о совместимости, говорится в инструкции к препарату."Взаимодействие с другими лекарственными средствами не изучалось. Ввиду отсутствия данных исследований совместимости вакцину "КовиВак"... нельзя смешивать с другими вакцинами или иными лекарственными средствами в одном шприце", - указано в инструкции.Кроме того, на данный момент отсутствуют данные по взаимозаменяемости вакцины "КовиВак" с другими вакцинами для профилактики коронавируса."Лица, получившие одну дозу вакцины "КовиВак"... должны получить вторую дозу этой же вакцины для завершения курса вакцинации", - отмечается в инструкции.О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

https://ria.ru/20210220/kovivak-1598303900.html

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