Названы противопоказания для прививки вакциной "КовиВак"
11:49 20.02.2021 (обновлено: 11:51 20.02.2021)
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Противопоказаниями к применению вакцины от коронавируса центра имени Чумакова "КовиВак" являются осложнения на любые предыдущие вакцины, беременность, острые симптомы ОРВИ, обострение хронических инфекционных заболеваний, говорится в инструкции к применению.
"Противопоказания: серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40С, гиперемия или отек более 8 см в диаметре) или осложнения... на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе; отягченный аллергологический анамнез... беременность и период грудного вскармливания", - говорится в инструкции к вакцине.
"КовиВак" также противопоказан гражданам младше 18 лет.
"Временные противопоказания: острые лихорадочные состояния, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, включая период реконвалесценции. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. При ОРВИ легкого течения и острых кишечных инфекциях вакцинацию можно проводить после нормализации температуры и/или исчезновения острых симптомов заболевания", - отмечается в инструкции.
Вакцину нельзя ставить и людям с хроническими инфекционными заболеваниями в стадии обострения.
"Вакцинацию проводят в период ремиссии. Возможность вакцинации лиц, страдающих хроническими заболеваниями, определяет лечащий врач, исходя из состояния пациента", - уточняется в документе.
С осторожностью подходить к вакцинации препаратом стоит людям с хроническими заболеваниями печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, заболеваниями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, а также при аутоиммунных и аллергических заболеваниях.
О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.