https://ria.ru/20210220/kovivak-1598300858.html

Названы противопоказания для прививки вакциной "КовиВак"

Названы противопоказания для прививки вакциной "КовиВак"

Противопоказаниями к применению вакцины от коронавируса центра имени Чумакова "КовиВак" являются осложнения на любые предыдущие вакцины, беременность, острые... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:49

2021-02-20T11:49

2021-02-20T11:51

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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михаил мишустин

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Противопоказаниями к применению вакцины от коронавируса центра имени Чумакова "КовиВак" являются осложнения на любые предыдущие вакцины, беременность, острые симптомы ОРВИ, обострение хронических инфекционных заболеваний, говорится в инструкции к применению."Противопоказания: серьезная поствакцинальная реакция (температура выше 40С, гиперемия или отек более 8 см в диаметре) или осложнения... на любую предыдущую вакцинацию в анамнезе; отягченный аллергологический анамнез... беременность и период грудного вскармливания", - говорится в инструкции к вакцине."КовиВак" также противопоказан гражданам младше 18 лет.Вакцину нельзя ставить и людям с хроническими инфекционными заболеваниями в стадии обострения.С осторожностью подходить к вакцинации препаратом стоит людям с хроническими заболеваниями печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, заболеваниями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, а также при аутоиммунных и аллергических заболеваниях.О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598275698.html

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