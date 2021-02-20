https://ria.ru/20210220/istrebitel-1598267220.html

Россия готова продать истребитель Су-57Э стратегическим партнерам

Россия готова продать истребитель Су-57Э стратегическим партнерам

"Рособоронэкспорт" уже ведет консультации с отдельными странами по продаже новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э, готов предложить его стратегическим... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:21

2021-02-20T08:21

2021-02-20T08:21

су-57э

россия

су-57

александр михеев

воздушно-космические силы россии

рособоронэкспорт

безопасность

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" уже ведет консультации с отдельными странами по продаже новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э, готов предложить его стратегическим партнерам, сообщил РИА Новости в субботу генеральный директор компании Александр Михеев накануне оружейной выставки IDEX-2021."На данный момент мы ведем предварительные консультации с отдельными странами мира по поставкам многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57Э. "Рособоронэкспорт" готов предложить Су-57Э стратегическим партнерам России в случае их заинтересованности", - сказал Михеев, не уточняя детали.Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.Самолет впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку ВКС РФ 76 Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Первая серийная машина для российской армии была поставлена в 2020-м.Выставка вооружений IDEX-2021 пройдет в Абу-Даби с 21 по 25 февраля.

https://ria.ru/20210202/aviabomby-1595171711.html

https://ria.ru/20191224/1562757163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57э, россия, су-57, александр михеев, воздушно-космические силы россии, рособоронэкспорт, безопасность