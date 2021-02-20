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В России выявили первые случаи заражения птичьим гриппом H5N8
В России выявили первые случаи заражения птичьим гриппом H5N8
Ученые из центра "Вектор" лабораторно подтвердили первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А, рассказала глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:13
2021-02-20T16:43
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ученые из центра "Вектор" лабораторно подтвердили первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "России 24".Ученые выделили генетический материал этого заболевания у семерых сотрудников фабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышки. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение инфекции."Все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким", — добавила Попова.По ее словам, вирус пока не передается от человека к человеку, но может "научиться" этому после мутации."Я хочу сказать, что обнаружение этих изменений, когда вирус еще не обрел свойство передаваться от человека к человеку, дает всем нам, всему миру время подготовиться к возможным изменениям и уже реагировать адекватно и своевременно: и разработать тест-системы, и подготовить вакцинные платформы, прежде чем этот вирус станет более патогенным и более опасным для человека и обретет навык передаваться от человека к человеку", — сказала она.В этой связи Попова подчеркнула значимость открытия российских ученых. В Центре "Вектор" заявили, что готовы начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа.
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60
Попова о новом птичьем гриппе: "У нас есть время подготовиться"
Ученые выделили генетический материал этого заболевания у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышки. Все мероприятия по защите людей и животных провели в очень короткий срок, что позволило остановить распространение инфекции.
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России выявили первые случаи заражения птичьим гриппом H5N8

14:13 20.02.2021 (обновлено: 16:43 20.02.2021)
 
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ученые из центра "Вектор" лабораторно подтвердили первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "России 24".
Ученые выделили генетический материал этого заболевания у семерых сотрудников фабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышки. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение инфекции.
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"Все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким", — добавила Попова.
По ее словам, вирус пока не передается от человека к человеку, но может "научиться" этому после мутации.
"Я хочу сказать, что обнаружение этих изменений, когда вирус еще не обрел свойство передаваться от человека к человеку, дает всем нам, всему миру время подготовиться к возможным изменениям и уже реагировать адекватно и своевременно: и разработать тест-системы, и подготовить вакцинные платформы, прежде чем этот вирус станет более патогенным и более опасным для человека и обретет навык передаваться от человека к человеку", — сказала она.
В этой связи Попова подчеркнула значимость открытия российских ученых. В Центре "Вектор" заявили, что готовы начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа.
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РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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