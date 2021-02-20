https://ria.ru/20210220/test-1598368897.html

В "Векторе" готовы начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа

В "Векторе" готовы начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы для определения птичьего гриппа H5N8. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T16:19

2021-02-20T16:19

2021-02-20T16:28

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы для определения птичьего гриппа H5N8."Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения", - заявил Максютов в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20210219/gripp-1598228839.html

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россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество