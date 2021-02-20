https://ria.ru/20210220/gremlin-1598364271.html
В России начали разрабатывать новую гиперзвуковую ракету "Гремлин"
В России начали разрабатывать новую гиперзвуковую ракету "Гремлин"
Россия создает гиперзвуковую управляемую ракету под кодовым названием "Гремлин", сообщили "Известия". РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:50
2021-02-20T15:50
2021-02-20T17:18
ту-160м
ту-22м3м
сергей шойгу
новое оружие россии
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия создает гиперзвуковую управляемую ракету под кодовым названием "Гремлин", сообщили "Известия".По данным издания, опытно-конструкторские работы стартовали в ноябре 2018-го. Испытания ракеты намечены на 2023 год, скоро создатели начнут тестировать двигатель комплекса.Технические характеристики ракеты не разглашаются, однако известно, что она будет меньше, чем принятая на вооружение Х-47М2 "Кинжал". Предполагается, что "Гремлин" сможет преодолевать до полутора тысяч километров, а его скорость в шесть раз превзойдет скорость звука.Пока неизвестно, будет ли ракета иметь вариант с ядерной боевой частью.По предварительным данным, "Гремлин" разрабатывается для истребителей пятого поколения Су-57, однако эксперты не исключают, что боеприпасом могут оснастить бомбардировщики Ту-22М3М и ракетоносцы Ту-95 и Ту-160.Министр обороны Сергей Шойгу ранее назвал гиперзвуковые комплексы основой российских сил неядерного сдерживания. В прошлом году на боевое дежурство поставили две межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми блоками "Авангард", до этого Южный военный округ получил в распоряжение перехватчики с ракетами "Кинжал". Минобороны также сообщало об успешных пусках ракет "Циркон", которыми оснастят боевые корабли и подлодки.
https://ria.ru/20210103/vooruzheniya-1590387024.html
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ту-160м, ту-22м3м, сергей шойгу, россия, безопасность