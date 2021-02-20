https://ria.ru/20210220/germaniya-1598374430.html

В Германии ответили на письмо российской Генпрокуратуры по Навальному

В Германии ответили на письмо российской Генпрокуратуры по Навальному

Федеральное ведомство юстиции ФРГ ответило 11 февраля на письмо Генпрокуратуры РФ по четырём запросам по случаю с Алексеем Навальным, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T16:42

2021-02-20T16:42

2021-02-20T16:42

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Федеральное ведомство юстиции ФРГ ответило 11 февраля на письмо Генпрокуратуры РФ по четырём запросам по случаю с Алексеем Навальным, заявил РИА Новости представитель Минюста Германии."Были даны ответы на четыре российских запроса о правовой помощи касательно случая с Навальным, насколько это было возможно в соответствии с Европейской конвенцией о правовой помощи, немецкими законами, на основании информации, переданной российской Генпрокуратурой... Федеральное ведомство юстиции по-прежнему находится в контакте с российской Генпрокуратурой. Ответ на письмо российской Генпрокуратуры от 21 января 2021 года по четырём прошлым запросам о правовой помощи дан", - заявил представитель.Он добавил, что ответное письмо датировано 11 февраля.Ранее пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила, что Компетентные органы Германии пятый раз отказались отвечать на запрос России по ситуации с Алексеем Навальным, что может свидетельствовать об игнорировании ФРГ положений Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20210218/germaniya-1598059785.html

https://ria.ru/20210218/navalnyy-1598047779.html

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берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, берлин (город), в мире