https://ria.ru/20210220/deti-1598174113.html

"Не ступала нога чиновника": под Иркутском дети ходят в школу по болоту

"Не ступала нога чиновника": под Иркутском дети ходят в школу по болоту

Дети в пригороде Иркутска ежедневно добираются в школу через болото. Шаг в сторону от протоптанной дорожки, и можно провалиться в снег, а в теплое время года —... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:00

2021-02-20T08:00

2021-02-20T12:54

иркутская область

иркутская область

дети

школа

общество

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Москва, 20 фев — РИА Новости, Лидия Белькова. Дети в пригороде Иркутска ежедневно добираются в школу через болото. Шаг в сторону от протоптанной дорожки, и можно провалиться в снег, а в теплое время года — захлебнуться в мутной воде. Местные чиновники говорят, что на благоустройство нет денег. В гордуме Иркутска обещают решить проблему, но только после весны. Летом 2020-го семилетний Миша Янкин едва не утонул по пути на учебу. Оступился и упал с помоста в воду. Выкарабкался самостоятельно.Вместе с Мишей этой дорогой каждый день ходят на занятия еще около 50 детей. Они живут в соседних садовых и дачных товариществах — «Овощевод», «Содружество», «Домостроитель» и «Березняки». Ближайшая школа — в поселке Маркова, в километре от СНТ, если напрямик по мосткам через заболоченную местность. Местная жительница Елена Ступина — мать 11-летнего школьника — рассказывает о «бетонных плитах, торчащей арматуре и стаях бездомных собак». «Упасть и пораниться очень легко, — жалуется она. — Мы сами пытались отремонтировать мостик, но он деревянный — его то затопит, то сожгут". Зачем вы сюда переехалиВсего в СНТ живут около 200 учеников. Родители стараются доставлять их на занятия на машине. «Утром отвозит муж, но назад уже пешком, — рассказывает Рузанна Россова, у которой двое детей. — Каждую весну и осень ругаемся с администрацией из-за этого мостика».Еще одна местная жительница, Елена Ивасюнько, вынуждена отпускать сына за знаниями через болото. По ее словам, чиновники давно обещали благоустроить тропинку и помосты.Связаться с администрацией поселка РИА Новости не удалось. Есть автобус, нет площадки Альтернативный путь для школьников — проселочная дорога, которая соединяет Маркова и СНТ. Два года назад ее засыпали гравием и разровняли, с тех пор можно ездить на автомобилях. Но, по словам местных жителей, из-за машин этот путь едва ли не опаснее болота. Да и крюк большой: от дома до школы по гравийке около четырех километров. В распоряжении учебного заведения есть автобус. Однако родителям говорят, что развозить детей невозможно — гравийная дорога не предназначена для такого транспорта, а в поселении нет остановочного кармана для безопасной посадки школьников. «В школе утверждают, что нет разрешения от ГИБДД, — объясняет Ступина. — Не понимаю, почему, когда ремонтировали дорогу, не подумали, что в СНТ живут дети, которым нужно добираться на учебу. Почему не сделали пешеходную зону?»Фронт работВ декабре 2020-го об опасном пути к знаниям рассказали президенту России во время ежегодной пресс-конференции. По поручению главы государства региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) побывало в садовых товариществах с проверкой. Они выяснили, что тропинка и болото не бесхозные и относятся к муниципалитету, который ранее отчитывался о ремонте злополучного мостика.По словам общественников, местные чиновники ссылаются на нехватку денег. «В Марковской администрации заявили, что денег нет и когда будут, неизвестно, — говорят в пресс-службе регионального отделения ОНФ. — Предлагают жителям самим скинуться на ремонт моста и обустройство остановки». В ОНФ отметили, что обеспечить безопасную перевозку школьников должна администрация Иркутского района. Мэр Иркутского района Леонид Фролов на вопросы РИА Новости не ответил. На контроле гордумы Местные чиновники уверяют, что решают проблему.Депутат Думы Иркутского района Антон Малышев сообщил, что администрации муниципального образования поручили оформить участок в собственность и сделать пешеходную дорожку. «Для начала они должны поставить ее на кадастровый учет. Задание есть, и они обязаны его выполнить. Все зависит от того, как сработает исполнительная власть. У гордумы это на контроле».Депутат отмечает, что раньше лета благоустроить путь в школу не удастся: к тому моменту земля оттает, а в бюджете, возможно, появятся деньги.

https://ria.ru/20210214/doroga--1597229510.html

https://ria.ru/20210208/derevnya-1596189864.html

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иркутская область, дети, школа, общество