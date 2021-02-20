https://ria.ru/20210220/bts-1598353596.html
BTS снова возглавили список самых упоминаемых музыкантов в Twitter
BTS снова возглавили список самых упоминаемых музыкантов в Twitter
Участники K-pop группы BTS четвертый год подряд возглавили список самых упоминаемых исполнителей в Twitter в 2020-м году, сообщает NME. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:48
2021-02-20T15:48
2021-02-20T15:48
шоу-бизнес
дрейк
бейонсе ноулз
билли айлиш
музыка
новости культуры
ариана гранде
канье уэст
джастин бибер
южная корея
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Участники K-pop группы BTS четвертый год подряд возглавили список самых упоминаемых исполнителей в Twitter в 2020-м году, сообщает NME. Эксперты соцсети провели анализ и выявили, что в прошлом году музыкантами из BTS пользователи интересовались больше всего. Согласно отчету Twitter, в прошлом году о BTS и K-pop музыке было создано 6,7 миллиарда твитов. Это на десять процентов больше, чем в было в 2019-м году. В результате музыканты южнокорейского бой-бенда обошли Канье Уэста, Бейонсе и Дрейка, которые заняли второе третье и четвертые места, соответственно. Позади также остались Ариана Гранде, Билли Айлиш и Джастин Бибер. Как ни странно, больше всего твитов о BTS написали жители Индонезии и Таиланда, а граждане Южной Кореи только на третьем месте, далее представители Филиппин и США. Также эксперты заметили всплеск заинтересованности K-pop в Бразилии, Испании, Турции, Франции и Саудовской Аравии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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шоу-бизнес, дрейк, бейонсе ноулз, билли айлиш, музыка, новости культуры, ариана гранде, канье уэст, джастин бибер, южная корея, сша, испания, twitter, bts
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости.
Участники K-pop группы BTS четвертый год подряд возглавили список самых упоминаемых исполнителей в Twitter в 2020-м году, сообщает
NME.
Эксперты соцсети провели анализ и выявили, что в прошлом году музыкантами из BTS пользователи интересовались больше всего.
Согласно отчету Twitter, в прошлом году о BTS и K-pop музыке было создано 6,7 миллиарда твитов. Это на десять процентов больше, чем в было в 2019-м году.
В результате музыканты южнокорейского бой-бенда обошли Канье Уэста, Бейонсе и Дрейка, которые заняли второе третье и четвертые места, соответственно. Позади также остались Ариана Гранде, Билли Айлиш и Джастин Бибер.
Как ни странно, больше всего твитов о BTS написали жители Индонезии и Таиланда, а граждане Южной Кореи только на третьем месте, далее представители Филиппин и США. Также эксперты заметили всплеск заинтересованности K-pop в Бразилии, Испании, Турции, Франции и Саудовской Аравии.