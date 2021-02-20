https://ria.ru/20210220/bts-1598353596.html

BTS снова возглавили список самых упоминаемых музыкантов в Twitter

BTS снова возглавили список самых упоминаемых музыкантов в Twitter

Участники K-pop группы BTS четвертый год подряд возглавили список самых упоминаемых исполнителей в Twitter в 2020-м году, сообщает NME. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:48

2021-02-20T15:48

2021-02-20T15:48

шоу-бизнес

дрейк

бейонсе ноулз

билли айлиш

музыка

новости культуры

ариана гранде

канье уэст

джастин бибер

южная корея

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Участники K-pop группы BTS четвертый год подряд возглавили список самых упоминаемых исполнителей в Twitter в 2020-м году, сообщает NME. Эксперты соцсети провели анализ и выявили, что в прошлом году музыкантами из BTS пользователи интересовались больше всего. Согласно отчету Twitter, в прошлом году о BTS и K-pop музыке было создано 6,7 миллиарда твитов. Это на десять процентов больше, чем в было в 2019-м году. В результате музыканты южнокорейского бой-бенда обошли Канье Уэста, Бейонсе и Дрейка, которые заняли второе третье и четвертые места, соответственно. Позади также остались Ариана Гранде, Билли Айлиш и Джастин Бибер. Как ни странно, больше всего твитов о BTS написали жители Индонезии и Таиланда, а граждане Южной Кореи только на третьем месте, далее представители Филиппин и США. Также эксперты заметили всплеск заинтересованности K-pop в Бразилии, Испании, Турции, Франции и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20210217/bts-1597853032.html

южная корея

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, дрейк, бейонсе ноулз, билли айлиш, музыка, новости культуры, ариана гранде, канье уэст, джастин бибер, южная корея, сша, испания, twitter, bts