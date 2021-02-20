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Суд арестовал пензенского депутата за организацию несогласованной акции
Суд арестовал пензенского депутата за организацию несогласованной акции
Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал на семь суток руководителя фракции КПРФ в городской думе Александра Смирнова за организацию несогласованной... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T22:16
2021-02-20T23:48
россия
ирина смирнова
кпрф
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 20 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал на семь суток руководителя фракции КПРФ в городской думе Александра Смирнова за организацию несогласованной акции, сообщила РИА Новости первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова.Пензенский обком КПРФ заявил о задержании в пятницу утром Смирнова и еще одного члена партии Руслана Бахтеева. В сообщении отмечалось, что задержанные могли иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатами на одной из открытых площадок города. В региональном главке МВД сообщение комментировать не стали. Позднее Котова пояснила РИА Новости, что в пятницу были задержаны четыре человека, на них составили протоколы "за организацию, призывы к незаконной акции", к вечеру их отпустили до суда."Ему (Смирнову) дали семь суток ареста за организацию (несогласованной акции)", - сказала собеседница агентства, отметив, что после оглашения постановления суда депутат был взят под стражу в судебном зале.Как следует из постановления суда, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, суд установил, что Смирнов в нарушение части 1 статьи 7 федерального закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" организовал публичное мероприятие, разместив на своей странице в "ВКонтакте" призыв к участию в нем без подачи уведомления в правительство области и администрацию города. Поясняется, что в призыве Смирнова содержатся слова "акция протеста монумент "Росток" 23 февраля"."В судебном заседании Смирнов вину в совершении административного правонарушения не признал, пояснил, что действительно 11 февраля 2021 года на своей странице на сайте vk.com разместил информацию для своих подписчиков и друзей о проведении 23 февраля... мероприятия в формате встречи с ним как с депутатом Пензенской городской думы, данное сообщение не адресовано неопределенному кругу лиц, мероприятие было заявлено как всероссийская акция протеста, в связи с чем он не обращался в правительство Пензенской области и администрацию Пензы с вопросом о согласовании проведения данного мероприятия", - говорится в документе.Однако суд отверг доводы депутата. "Доводы Смирнова о размещении информации для ограниченного круга пользователей социальной сети "ВКонтакте" являются необоснованными и опровергаются протоколом... согласно которому страница пользователя с профилем "Александр Смирнов" доступна для посещения всеми зарегистрированными пользователями ресурса "ВКонтакте". Учитывая, что в размещенной Смирновым информации содержится указание на проведение акции протеста, доводы лица, привлекаемого к административной ответственности, что заявленное им мероприятие является встречей с депутатом... являются несостоятельными", - указал суд.Котова уточнила, что помимо Смирнова суды в Пензе рассматривали протоколы в отношении еще двух членов КПРФ, которых задерживали в пятницу.По словам Котовой, Первомайский районный суд города в субботу оштрафовал координатора "Левого фронта" по Приволжскому федеральному округу, члена КПРФ Сергея Падалкина на 10 тысяч рублей за организацию несогласованной акции, протоколы на Бахтеева за организацию и призывы к акции 23 февраля и якобы участии в акции 23 января Октябрьский районный суд города отправил на доработку.
https://ria.ru/20210220/napadenie-1598403096.html
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россия, ирина смирнова, кпрф, пенза, происшествия

Суд арестовал пензенского депутата за организацию несогласованной акции

22:16 20.02.2021 (обновлено: 23:48 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 20 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал на семь суток руководителя фракции КПРФ в городской думе Александра Смирнова за организацию несогласованной акции, сообщила РИА Новости первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова.
Пензенский обком КПРФ заявил о задержании в пятницу утром Смирнова и еще одного члена партии Руслана Бахтеева. В сообщении отмечалось, что задержанные могли иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатами на одной из открытых площадок города. В региональном главке МВД сообщение комментировать не стали. Позднее Котова пояснила РИА Новости, что в пятницу были задержаны четыре человека, на них составили протоколы "за организацию, призывы к незаконной акции", к вечеру их отпустили до суда.
"Ему (Смирнову) дали семь суток ареста за организацию (несогласованной акции)", - сказала собеседница агентства, отметив, что после оглашения постановления суда депутат был взят под стражу в судебном зале.
Как следует из постановления суда, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, суд установил, что Смирнов в нарушение части 1 статьи 7 федерального закона от 19 июня 2004 года №54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" организовал публичное мероприятие, разместив на своей странице в "ВКонтакте" призыв к участию в нем без подачи уведомления в правительство области и администрацию города. Поясняется, что в призыве Смирнова содержатся слова "акция протеста монумент "Росток" 23 февраля".
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"В судебном заседании Смирнов вину в совершении административного правонарушения не признал, пояснил, что действительно 11 февраля 2021 года на своей странице на сайте vk.com разместил информацию для своих подписчиков и друзей о проведении 23 февраля... мероприятия в формате встречи с ним как с депутатом Пензенской городской думы, данное сообщение не адресовано неопределенному кругу лиц, мероприятие было заявлено как всероссийская акция протеста, в связи с чем он не обращался в правительство Пензенской области и администрацию Пензы с вопросом о согласовании проведения данного мероприятия", - говорится в документе.
Однако суд отверг доводы депутата. "Доводы Смирнова о размещении информации для ограниченного круга пользователей социальной сети "ВКонтакте" являются необоснованными и опровергаются протоколом... согласно которому страница пользователя с профилем "Александр Смирнов" доступна для посещения всеми зарегистрированными пользователями ресурса "ВКонтакте". Учитывая, что в размещенной Смирновым информации содержится указание на проведение акции протеста, доводы лица, привлекаемого к административной ответственности, что заявленное им мероприятие является встречей с депутатом... являются несостоятельными", - указал суд.
Котова уточнила, что помимо Смирнова суды в Пензе рассматривали протоколы в отношении еще двух членов КПРФ, которых задерживали в пятницу.
По словам Котовой, Первомайский районный суд города в субботу оштрафовал координатора "Левого фронта" по Приволжскому федеральному округу, члена КПРФ Сергея Падалкина на 10 тысяч рублей за организацию несогласованной акции, протоколы на Бахтеева за организацию и призывы к акции 23 февраля и якобы участии в акции 23 января Октябрьский районный суд города отправил на доработку.
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