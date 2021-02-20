https://ria.ru/20210220/afganistan-1598316944.html

В Афганистане оценили российские вертолеты Ми-35

В Афганистане оценили российские вертолеты Ми-35

Кабул приветствовал бы подвижки на переговорах с Москвой по поставкам вооружений, российские вертолеты доказали свою эффективность в боевых действиях, заявил в... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:45

2021-02-20T12:45

2021-02-20T12:45

россия

ханиф атмар

ми-35

афганистан

безопасность

в мире

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кабул приветствовал бы подвижки на переговорах с Москвой по поставкам вооружений, российские вертолеты доказали свою эффективность в боевых действиях, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в РФ Саид Тайеб Джавад.Он отметил, что данная тема может быть поднята в ходе визита в Москву на следующей неделе главы МИД ИРА Мохаммада Ханифа Атмара. Как заявили ранее в МИД РФ визит Атмара состоится с 24 по 27 февраля."По поводу нового соглашения я пока не знаю, об этом нужно будет говорить по итогам визита министра. Но в целом мы бы приветствовали какие-то подвижки в этой области", - заявил посол Афганистана.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598295919.html

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2021

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россия, ханиф атмар, ми-35, афганистан, безопасность, в мире