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В Афганистане оценили российские вертолеты Ми-35
В Афганистане оценили российские вертолеты Ми-35
Кабул приветствовал бы подвижки на переговорах с Москвой по поставкам вооружений, российские вертолеты доказали свою эффективность в боевых действиях, заявил в... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T12:45
2021-02-20T12:45
россия
ханиф атмар
ми-35
афганистан
безопасность
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кабул приветствовал бы подвижки на переговорах с Москвой по поставкам вооружений, российские вертолеты доказали свою эффективность в боевых действиях, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в РФ Саид Тайеб Джавад.Он отметил, что данная тема может быть поднята в ходе визита в Москву на следующей неделе главы МИД ИРА Мохаммада Ханифа Атмара. Как заявили ранее в МИД РФ визит Атмара состоится с 24 по 27 февраля."По поводу нового соглашения я пока не знаю, об этом нужно будет говорить по итогам визита министра. Но в целом мы бы приветствовали какие-то подвижки в этой области", - заявил посол Афганистана.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, ханиф атмар, ми-35, афганистан, безопасность, в мире

В Афганистане оценили российские вертолеты Ми-35

12:45 20.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-35М ВКС РФ на командно-штабных учениях ОДКБ "Взаимодействие-2018"
Ударный вертолет Ми-35М ВКС РФ на командно-штабных учениях ОДКБ Взаимодействие-2018 - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кабул приветствовал бы подвижки на переговорах с Москвой по поставкам вооружений, российские вертолеты доказали свою эффективность в боевых действиях, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в РФ Саид Тайеб Джавад.
Он отметил, что данная тема может быть поднята в ходе визита в Москву на следующей неделе главы МИД ИРА Мохаммада Ханифа Атмара. Как заявили ранее в МИД РФ визит Атмара состоится с 24 по 27 февраля.
"По поводу нового соглашения я пока не знаю, об этом нужно будет говорить по итогам визита министра. Но в целом мы бы приветствовали какие-то подвижки в этой области", - заявил посол Афганистана.
"У нас обновленные, достаточно молодые военно-воздушные силы, так что мы будем приветствовать, если сможем развить наше сотрудничество с Россией в этой сфере. В предыдущие годы к нам поставлялись, напрямую и через партнеров, например, Индию, российские вертолеты (многоцелевые Ми-35), они доказали свою эффективность в боевых условиях", - заявил Джавад.
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РоссияХаниф АтмарМи-35АфганистанБезопасностьВ мире
 
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