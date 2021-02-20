https://ria.ru/20210220/dzhavad-1598294141.html

Саид Джавад: надеемся, вакцина "Спутник V" появится в Афганистане первой

Саид Джавад: надеемся, вакцина "Спутник V" появится в Афганистане первой

Россия и США должны найти способ эффективнее сотрудничать в вопросе достижения устойчивого мира в Афганистане, Кабул призывает эти страны отбросить свои... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:00

2021-02-20T12:00

2021-02-20T12:00

саид джавад

россия

афганистан

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Россия и США должны найти способ эффективнее сотрудничать в вопросе достижения устойчивого мира в Афганистане, Кабул призывает эти страны отбросить свои противоречия для объединения усилий, заявил РИА Новости новый посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад. В своем первом интервью российским СМИ на этом посту он рассказал, когда может быть достигнута договоренность по поставкам Кабулу вакцины "Спутник V", планирует ли Афганистан новые закупки российского вооружения, и какие препятствия стоят на пути заключения долгосрочного мира в стране.– Господин посол, как вы оцениваете ход мирного урегулирования в Афганистане?– Политический процесс в Афганистане состоит из двух частей. Первая – соглашение между Соединенными Штатами и "Талибаном", предусматривающее вывод американских сил. Вторая, более сложная часть заключается в достижении устойчивого мира в Афганистане, который примет большая часть афганского народа, а также вовлечение "Талибана" в политический процесс.Достижение мира – процесс сложный. Прежде я работал послом в Колумбии, и мирный процесс в этой стране занял больше времени, нежели сама гражданская война. Мы надеемся, что подобного не произойдет с Афганистаном, однако не следует ожидать, что все проблемы удастся решить в одночасье.– Вы знакомы с подходами как России, так и США к афганскому урегулированию. По вашему мнению, могут ли Москва и Вашингтон успешно сотрудничать на афганском направлении?– Интересы России, США и Афганистана совпадают – все мы хотим положить конец терроризму, хотим увидеть в Афганистане порядок, который будет отражать плюрализм афганского общества. Наши российские друзья четко обозначили свою позицию, что "исламский эмират" был экстремистским режимом в Афганистане, и Москва не приемлет этого. И мы очень благодарны России за это.Таким образом, у нас много общих точек соприкосновения. Мы должны найти способы более эффективно общаться и взаимодействовать друг с другом в целях достижения устойчивого мира. Устойчивого мира в Афганистане не удастся достичь, если не будут налажены тесное региональное сотрудничество и международная поддержка.– Считаете ли вы, что сотрудничество РФ и США на афганском направлении может оказаться эффективным, учитывая все существующие разногласия в отношениях Москвы и Вашингтона?– Если мы стремимся достичь мира в Афганистане, критически важно, чтобы страны региона, в частности Россия, играли в этом активную роль. Мы продолжаем просить наших российских друзей проводить консультации с региональными игроками, в особенности с Ираном, Индией и другими, чтобы сблизить их позиции и достичь мира в Афганистане.К сожалению, у России и Соединенных Штатов есть разногласия. И мы в Афганистане считаем, что будет лучше, если стороны не будут фокусироваться на этих разногласиях. Мы хотели бы тесно работать и сотрудничать как с Москвой, так и с Вашингтоном. Приведу пример из дипломатической практики. Когда я был послом в США, на протяжении многих лет мы поддерживали очень хорошие отношения с Ираном, поскольку для нас он является крайне важным соседом. По этой причине еще тогда, много лет назад, мы попросили США оставить свои разногласия с Ираном за скобками афганского вопроса. И мы хотели бы увидеть такое же сотрудничество по Афганистану между США и Россией, несмотря на различия в их подходах и сложности в их отношениях.– На днях в СМИ появились публикации о том, что в конце февраля в Москве планируется провести международную встречу по Афганистану. Можете ли вы подтвердить эту информацию?– Мы пока не располагаем официальными данными на этот счет. Я не могу комментировать, поскольку официально нас не уведомляли по данной теме.– Ранее в МИД РФ сообщили, что на следующей неделе министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар посетит Москву, с кем еще, помимо Сергея Лаврова, планируются встречи?– Он встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу и другими членами российского правительства.– В том числе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым? Господин Атмар посещал Россию раньше в другом статусе, и у них налажен контакт…– Мы надеемся, что эта встреча также состоится. Детали пока прорабатываются, однако эта встреча также значится в графике министра.– Могли бы вы рассказать подробнее о темах, которые будут подниматься в ходе предстоящего визита на встречах с официальными лицами РФ?– Это будут насыщенные консультации по вопросам безопасности, торговли, по этой причине министр также планирует встретиться с представителями российского бизнеса. Мы хотели бы, чтобы Россия продемонстрировала готовность сыграть положительную роль в достижении устойчивого мира в Афганистане.– В эти дни исполняется сто лет со дня подписания Договора о дружбе между РСФСР и Афганистаном. Между тем контакты между нашими странами в последние годы в некотором смысле поставлены на паузу. Можем ли мы надеяться, что с вашим назначением начнется новая глава в истории отношений России и Афганистана?– Я – новый посол и, конечно, хотел бы, чтобы так и произошло. Вместе с тем нас с Россией связывает долгая история дружбы, и я считаю, что предстоящий визит господина Ханифа Атмара создаст хорошие возможности для усиления этого взаимодействия. Особенно с учетом того, что наш министр неоднократно посещал Россию и знаком со многими людьми.– Если затрагивать торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Афганистаном, еще несколько лет назад афганские бизнесмены проводили встречи в Российской торгово-промышленной палате, планировали наладить экспорт фруктов в Россию, однако с тех пор мы не видим подвижек, как вы оцениваете перспективы контактов в этой сфере?– Потенциал торговли между нашими двумя странами велик. Существует множество российских товаров, которые пользуются хорошим спросом в Афганистане. Афганские предприниматели, со своей стороны, также хотели бы экспортировать больше своих товаров на север, в Центральную Азию и Россию.Со дня своего назначения в Москве я призываю российских друзей напрямую инвестировать в Афганистан – в инфраструктуру, строительство дорог, дамб, электростанций. Делать это на двусторонней либо на трехсторонней основе с привлечением еще каких-то стран, таких как Узбекистан или Казахстан.Мы приветствуем такое экономическое сотрудничество, подкрепленное инвестициями. Мы изучаем возможность создания воздушно-торгового коридора между Москвой и Кабулом. Это инициатива в рамках программы нашего правительства по экспорту афганских товаров, при которой власти покрывают значительную часть транспортных расходов. Я думаю, что потенциал нашей торговли велик.Отношения России и Афганистана длятся как минимум один век, а торговля между вашим регионом и Индийским субконтинентом продолжается уже столетия. Намного дольше, чем наши политические отношения. Мы надеемся, что со спадом пандемии и других факторов наше взаимодействие на этом направлении будет более плотным. Но мы приветствуем участие и инвестиции российских компаний в крупные проекты, особенно инфраструктурные.Если взглянуть в историческом контексте, можно вспомнить тоннель Саланг, гидроэлектростанцию Наглу, которая вырабатывала электричество, политехнический университет, который взрастил новое поколение афганцев. Таким образом, Россия и Советский Союз всегда были источником прогресса и возможностей. Мы хотели бы вернуться к тому опыту и увидеть такое же взаимодействие не только между афганскими и российскими предпринимателями, но также академиями, университетами.– На ваш взгляд, такой спад в экономическом сотрудничестве в большей степени связан с пандемией коронавируса или с проблемами в сфере безопасности, которые отпугивают многих инвесторов?– Думаю, здесь влияние оказали оба фактора. Честно говоря, многие инвесторы находят способы и возможности даже в столь сложных условиях. Бизнес инвестирует в страны Африки, во многие горячие точки. И мы должны поддерживать и стимулировать российских предпринимателей, чтобы те рассматривали Афганистан как серьезный рынок.Как я уже сказал, мы хотели бы нарастить экономические и культурные связи с Центральной Азией. Мы все больше ориентируемся на север в нашей торговле, поэтому, например, в новой афганской железной дороге, которая будет запущена, мы намеренно сделали выбор в пользу российской колеи, тогда как наши соседи: Пакистан, Иран и другие – используют колею международного стандарта. Причина в том, что мы рассматриваем нашу интеграцию со странами Центральной Азии как важную цель.– Если говорить о предлагаемом воздушно-торговом коридоре, какие товары планируют поставляться по нему?– В основном это будет сельскохозяйственная продукция. Она быстро портится, поэтому лучше всего подходит для перевозки по воздуху, в то время как другие виды товаров можно доставлять на машинах или поездами.Россия – большой рынок, и у вас много людей, кто готов покупать свежие или сухофрукты. Когда-то мы в большом количестве экспортировали в Советский Союз изюм, и мы хотели бы возобновить эти поставки. Таким образом, назначение воздушного коридора будет состоять главным образом в доставке сельскохозяйственной продукции.– Ранее звучали заявления, что рынки Евразийского экономического союза могут оказать помощь в восстановлении Афганистана. Как вы оцениваете перспективы такого сотрудничества?– Подобный многосторонний подход более выгоден, так как он понижает риски для российских компаний, намеревающихся работать в регионе. Мы стремимся к тому, чтобы в целом российские инвестиции в Афганистан росли, и в качестве приоритетной задачи хотел бы выяснить, что мешает налаживанию сотрудничества, сдерживает возможные инвестиции.Ведь если посмотреть на объемы российских инвестиций в Узбекистан, который является нашим соседом, это несравнимые цифры, хотя типы продукции, которые мы производим в Афганистане, не сильно отличаются. Так что необходимо выяснить, что мешает российским инвесторам серьезно рассматривать афганский рынок, и мы должны работать над устранением этих проблем. И, наоборот, что может мешать работе афганских предпринимателей в России.Что касается отдельных отраслей, и у меня уже состоялось несколько бесед с представителями российской стороны, мы заинтересованы в поставках в Афганистан топлива, зерна, леса. Мы нуждаемся в этих товарах и планируем вести переговоры на эту тему с российским правительством, чтобы наладить их экспорт в Афганистан.– Что касается поставок топлива, о чем конкретно может идти речь? Ведутся ли переговоры с какими-то конкретными российскими компаниями?– Речь идет о бензине, дизельном топливе, а также авиационном керосине. Пока мы рассчитываем на достижение межгосударственных договоренностей, и уже российское правительство будет решать, каким именно компаниям они предложат участвовать в этих поставках. Для нас это одно из важных направлений в переговорах, так как потребности страны в топливе очень высоки, а качество топлива, которое на данный момент поставляется в Афганистан, зачастую по нелегальным каналам, не отвечает стандартам. Так что для нас это не только вопрос цены, но и качества топлива, а российское топливо по качеству лучше, чем то, что доступно сейчас.– Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов ранее сообщил РИА Новости, что афганские компании ведут переговоры с российскими партнерами об условиях и объемах возможных поставок российской вакцины "Спутник V". Появилась ли уже какая-то конкретика на этот счет?– Мы высоко оцениваем тот факт, что российское правительство изучает наш запрос. Надеемся, что вакцина "Спутник V" станет доступна в Афганистане. Лично я и мои сотрудники уже привились, это произошло в прошлый четверг. Никаких жалоб у меня не было, чувствую себя очень хорошо. И я считаю, будет замечательно, если у афганцев появится эта вакцина. В последний раз я встречался с российскими официальными лицами на прошлой неделе, и мы поднимали этот вопрос. Мне ответили, что этот вопрос рассматривается. Сейчас, разумеется, приоритетом для России является сделать доступной вакцину всем россиянам. Мы это понимаем и будем приветствовать любое количество доступных вакцин. Если процесс ускорится, вероятно, "Спутник V" станет первой доступной вакциной в Афганистане.– Будет ли этот вопрос обсуждаться в ходе предстоящего визита главы МИД Афганистана?– Да, эта тема также будет стоять на повестке переговоров.– Ожидаете ли вы, что первая партия российской вакцины прибудет в вашу страну в течение ближайших месяцев?– Все зависит от того, как цепочка поставок будет работать здесь. Однако для нас это приоритетный вопрос, мы хотели бы получить ее как можно скорее.– Планируете ли вы увеличить количество авиарейсов между странами по мере нормализации эпидемиологической ситуации?– Да, планируем. Сейчас, даже несмотря на пандемию, у нас осуществляются нерегулярные рейсы между странами, между Москвой и Кабулом. Но как только все ограничения будут сняты, мы хотели бы видеть рост числа рейсов. Мы будем приветствовать, если, например, "Аэрофлот" или другая компания проявят к этому интерес. Мы хотели бы, чтобы в будущем больше рейсов совершалось из Афганистана в Европу как раз через Москву.– Перейдем к вопросам безопасности. Считаете ли вы, что США должны пересмотреть свое решение об окончательном выводе войск из Афганистана до 1 мая 2021 года? Не кажется ли вам, что ситуация в вашей стране пока не благоприятствует таким шагам?– Военные действия в Афганистане почти на сто процентов ведутся афганскими вооруженными силами. Роль международных сил НАТО и войск США в борьбе с "Талибаном" и террористами значительно снизилась. В действительности талибы с гордостью заявляют, что "больше не сражаются с американцами и не убивают американцев", а также что после подписания в прошлом году соглашения в Дохе ни один американский солдат не был убит, поэтому я не считаю, что присутствие американских сил в Афганистане имеет большое значение для военных действий. Вместе с тем мы ожидаем от НАТО и США ответственного подхода в контексте вывода их войск, что означает недопущение хаоса, а также финансовую поддержку как службам безопасности Афганистана, так и его экономике.– То есть присутствие иностранных войск в Афганистане более не имеет решающего значения для поддержания безопасности в вашей стране?– Оно больше не является решающим в том, что касается ведения боевых действий, поскольку международные силы больше не сражаются. "Талибан", в свою очередь, сосредоточил свои атаки на афганских военных и мирных жителях.– Таким образом, нет нужды прекращать или приостанавливать вывод американских сил из Афганистана?– Это их политика. Мы понимаем, что для них это была долгая война. К власти в США пришла новая администрация, и мы не исключаем, что у нее будут новые приоритеты. Чего мы ожидаем от США и НАТО, так это ответственного подхода, принятия решений на основе реальной ситуации на земле, а не политических соображений, выгоды.– Говоря о политической выгоде, многие эксперты, оценивая сделку между США и талибами, говорили, что она была обусловлена как раз политической выгодой для самого Трампа и его администрации.– Это было соглашение об уходе, президент Трамп думал о выводе американских войск. Но я думаю, что ошибка как раз заключалась в том, что эту договоренность начали подавать как мирное соглашение. Но это было не мирным соглашением, а как раз соглашением о выводе.– Каким вы видите будущее этого соглашения, его перспективы? Ведь накануне талибы призвали США остаться в сделке и выполнить ее. К чему это приведет?– Это зависит от настроя и желания талибов сесть за стол переговоров, начать политические переговоры. Но в этом контексте нет большой разницы, уйдут ли совсем американские войска, или же США просто сократят свое присутствие. Какая разница, будут ли присутствовать четыре тысячи военных, две тысячи или нисколько? С точки зрения прекращения насилия большой разницы здесь нет. В этом смысле успех сделки зависит от настроя талибов начать переговоры с афганцами внутри страны, вместо того чтобы ездить и вести переговоры по всему миру.Если афганская делегация что-то не может решить или не может вести с вами диалог, тогда вы можете жаловаться. Но вместо того, чтобы приступить к такому диалогу, они разъезжают по миру – вместо того чтобы сесть за стол переговоров с афганской делегацией, которая находилась долгое время в Дохе.Они жалуются, заявляя, что у этой делегации нет полномочий что-то решать, но пусть попробуют для начала вступить в переговоры, начните с чего-нибудь, предложите какие-нибудь документы. Если уж тогда они не будут отвечать, тогда да, можно предъявлять претензии. Но разве они что-то предлагали, чтобы услышать в ответ "нет, у нас нет полномочий договариваться об этом"? Никаких предложений, предмета для дискуссии не было. Так что будущее переговоров зависит как раз от готовности талибов начать с нами реальный диалог.– Но что может стать предметом переговоров, какие, условно говоря, предложения можно было бы положить на переговорный стол?– Мы готовы обсуждать все, любую степень их вовлеченности в политический процесс. Мирные переговоры – это и есть искусство компромисса. Мы должны стремиться к компромиссам.– Ожидаете ли вы компромиссов от "Талибана"?– Мира не будет, если не будет компромисса. И в этом проблема: если они считают, что могут победить военным путем, то не сядут за стол переговоров. Поэтому важно, чтобы страны-соседи по региону, мировые игроки подтвердили, что не приемлют превращения Афганистана в эмират. Это неприемлемо ни для афганцев, ни для остального мира. Мы уже это проходили.– Опасаетесь ли вы, что "Талибан" начнет новое военное наступление, если запуска мирных переговоров в ближайшее время все-таки не произойдет, что они воспользуются ситуацией с нынешней отсрочкой начала переговоров?– Если честно, они никогда не прекращали военные действия. Они прекратили военные операции против американцев, но никогда не прекращали их в отношении афганцев, правительственных сил. Они все еще ведут бои в провинциях, убивают простых людей: женщин, студентов, представителей духовенства, журналистов. Нападения происходят в городах практически ежедневно. Так что не было никакого сокращения насилия против населения Афганистана – лишь в отношении международного контингента. Так что если они решат наращивать военную активность, нужно быть готовым к этому.– Правительство Афганистана готово к такому развитию событий?– Мы всегда готовы защитить нашу страну и наш народ. Это наш долг, у нас нет выбора.– Будете ли вы обсуждать этот вопрос – возможный рост напряженности – в ходе визита министра в Москву?– Да, конечно.– Планируется ли в этой связи обсуждение новых контрактов в сфере ВТС, новых поставок оружия, техники в Афганистан, в том числе вертолетов?– Исторически российские вертолеты доказали свою эффективность в наших географических и климатических условиях. У нас обновленные, достаточно молодые военно-воздушные силы, так что мы будем приветствовать, если сможем развить наше сотрудничество с Россией в этой сфере. В предыдущие годы к нам поставлялись напрямую и через партнеров, например Индию, российские вертолеты (многоцелевые Ми-35), они доказали свою эффективность в боевых условиях.По поводу нового соглашения я пока не знаю, об этом нужно будет говорить по итогам визита министра. Но в целом мы бы приветствовали какие-то подвижки в этой области.– В контексте международных усилий по стабилизации в Афганистане все большую роль в последние годы стремится играть Узбекистан, там уже состоялась мирная конференция, не исключено, что может пройти и новая. Можно ли говорить о некоем соперничестве форматов или это скорее часть большого процесса? И как в целом вы оцениваете усилия центральноазиатских игроков?– Мы хотели бы видеть это одним большим процессом. Узбекистан и другие страны Центральной Азии находятся в тесном контакте с Москвой по теме афганского урегулирования. И в целом мы хотели бы, чтобы международные игроки активнее сотрудничали друг с другом ради достижения мира в Афганистане. Мы не выиграем, если какое-то соперничество или противоречия между игроками будут отражаться на нашем мирном процессе. Работая послом в разных странах, я призывал их отбрасывать внутренние противоречия, если речь шла о возможной совместной работе по Афганистану, потому что цель общая – противодействие терроризму и экстремизму. И что касается региона, это наша общая цель: и для России, и для Центральной Азии, и для Афганистана. А для нас – это еще и угроза существованию. Мы должны работать вместе ради достижения мира.– Планируете ли вы посылать больше афганских специалистов, специализирующихся на борьбе с терроризмом, на обучение в Россию?– Мы хотели бы в целом увеличить число афганских студентов, обучающихся в России, как по гражданским специальностям, так и в военной сфере. Тех, кто проходит обучение по линии спецслужб, пограничного контроля. Эти специальности очень востребованы в Афганистане, потому что даже те афганцы, которые проходили обучение здесь, в России, десятилетия назад, до сих пор служат, до сих пор востребованы, учитывая их опыт. И для нас будет только плюсом, если все большее число афганцев смогут получить подобное образование, такой опыт.– Какие задачи вы ставите перед собой на посту главы афганской дипмиссии в Москве? Каких бы целей вы хотели достичь в контексте развития отношений с Россией?– У наших стран долгая история отношений, дружбы. Это в первую очередь гуманитарные связи, человеческий капитал. Многие афганцы стремились учиться в российских вузах. Афганская киноиндустрия, к примеру, получила развитие благодаря афганцам, учившимся в СССР. Современная афганская музыка – также результат обучения афганцев в России. Российские археологи, этнографы внесли большой вклад в развитие нашей исторической науки. Примеров того, какое громадное значение имеют наши гуманитарные связи, множество.Так что своей главной задачей на этом посту считаю развитие этих контактов, этих связей, в том числе чтобы отдать должное, отблагодарить тех, кто на протяжении десятилетий помогал Афганистану. Например, экспертов, которые работали в стране в 60-70 годы, помогали ее становлению, причем не только в плане экономики. Например, знаменитая коллекция "Золото Бактрии", которая объехала весь мир, представляя нашу страну, наше историческое наследие – эти артефакты были найдены в ходе советско-афганской археологической экспедиции под руководством русского археолога Виктора Сарианиди.Конечно же, я также надеюсь, что дипломатические и политические отношения между нашими странами выйдут на новый уровень. Я буду над этим активно работать.Пока я знакомлюсь со страной, так как приехал всего четыре недели назад, но планирую много путешествовать. Россия – это невероятно разнообразная страна, и я очень хочу узнать ее как можно лучше. Раньше я несколько раз бывал в Москве и Санкт-Петербурге, но это были короткие официальные визиты, многого, разумеется, я не видел. Сейчас я планирую расширить географию.

https://ria.ru/20210218/ssha-1598099237.html

https://ria.ru/20210218/nato-1598074138.html

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https://radiosputnik.ria.ru/20210209/taliby-1596681911.html

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саид джавад, россия, афганистан, интервью