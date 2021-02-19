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Россияне назвали города с лучшими зарплатами
Россияне назвали города с лучшими зарплатами
Россияне назвали города с лучшими зарплатными ожиданиями в их сфере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру". РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:30
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работа.ру
рбк (медиагруппа)
ялта
москва
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санкт-петербург
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россияне назвали города с лучшими зарплатными ожиданиями в их сфере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".Первую строчку в опросе заняла Москва — о том, что лучшую зарплату можно получить лишь в столице, заявили 86 процентов респондентов.На втором месте оказался Санкт-Петербург (29 процентов). При этом участники опроса считают, что в Северной столице лучшие зарплаты в образовании (около 77 тысяч рублей) и в сфере транспорта и логистики (102 тысячи).Третьим стал Новосибирск — его назвали семь процентов опрошенных, но он оказался лидером по ожиданиям от зарплаты в банковской, финансовой и инвестиционной сферах (110 тысяч рублей).В первую пятерку вошли также Екатеринбург (семь процентов) и Казань (шесть процентов).Что касается других городов, то в Красноярске самые высокие зарплаты планируют получить соискатели в сфере производства и промышленности (116 тысяч рублей), а в Краснодаре — строители (около 124 тысяч).Эксперты отмечают, что Москва лидирует не во всех областях. Например, в сфере ресторанов и кафе ее обошел Сочи, где зарплатные ожидания составляют 68 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201118/goroda-1585228141.html
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москва
краснодар
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работа.ру, рбк (медиагруппа), ялта, москва, краснодар, сочи, севастополь, красноярск, санкт-петербург, общество

Россияне назвали города с лучшими зарплатами

09:30 19.02.2021 (обновлено: 12:15 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота мегамолла "ТрансТехСервис"в Казани
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россияне назвали города с лучшими зарплатными ожиданиями в их сфере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Первую строчку в опросе заняла Москва — о том, что лучшую зарплату можно получить лишь в столице, заявили 86 процентов респондентов.
На втором месте оказался Санкт-Петербург (29 процентов). При этом участники опроса считают, что в Северной столице лучшие зарплаты в образовании (около 77 тысяч рублей) и в сфере транспорта и логистики (102 тысячи).
Третьим стал Новосибирск — его назвали семь процентов опрошенных, но он оказался лидером по ожиданиям от зарплаты в банковской, финансовой и инвестиционной сферах (110 тысяч рублей).
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Что касается других городов, то в Красноярске самые высокие зарплаты планируют получить соискатели в сфере производства и промышленности (116 тысяч рублей), а в Краснодаре — строители (около 124 тысяч).
Эксперты отмечают, что Москва лидирует не во всех областях. Например, в сфере ресторанов и кафе ее обошел Сочи, где зарплатные ожидания составляют 68 тысяч рублей.
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Работа.руРБК (медиагруппа)ЯлтаМоскваКраснодарСочиСевастопольКрасноярскСанкт-ПетербургОбщество
 
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