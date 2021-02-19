https://ria.ru/20210219/zarplaty-1598123349.html

Россияне назвали города с лучшими зарплатами

Россияне назвали города с лучшими зарплатами

Россияне назвали города с лучшими зарплатными ожиданиями в их сфере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру". РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:30

2021-02-19T09:30

2021-02-19T12:15

работа.ру

рбк (медиагруппа)

ялта

москва

краснодар

сочи

севастополь

красноярск

санкт-петербург

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россияне назвали города с лучшими зарплатными ожиданиями в их сфере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".Первую строчку в опросе заняла Москва — о том, что лучшую зарплату можно получить лишь в столице, заявили 86 процентов респондентов.На втором месте оказался Санкт-Петербург (29 процентов). При этом участники опроса считают, что в Северной столице лучшие зарплаты в образовании (около 77 тысяч рублей) и в сфере транспорта и логистики (102 тысячи).Третьим стал Новосибирск — его назвали семь процентов опрошенных, но он оказался лидером по ожиданиям от зарплаты в банковской, финансовой и инвестиционной сферах (110 тысяч рублей).В первую пятерку вошли также Екатеринбург (семь процентов) и Казань (шесть процентов).Что касается других городов, то в Красноярске самые высокие зарплаты планируют получить соискатели в сфере производства и промышленности (116 тысяч рублей), а в Краснодаре — строители (около 124 тысяч).Эксперты отмечают, что Москва лидирует не во всех областях. Например, в сфере ресторанов и кафе ее обошел Сочи, где зарплатные ожидания составляют 68 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201118/goroda-1585228141.html

https://ria.ru/20201023/goroda-1581195296.html

ялта

москва

краснодар

сочи

севастополь

красноярск

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа.ру, рбк (медиагруппа), ялта, москва, краснодар, сочи, севастополь, красноярск, санкт-петербург, общество