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В КПРФ заявили о задержании лидера партийной фракции в гордуме Пензы
В КПРФ заявили о задержании лидера партийной фракции в гордуме Пензы
Пресс-служба пензенского обкома КПРФ заявила о задержании в пятницу руководителя фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александра Смирнова и еще одного члена РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:05
2021-02-19T14:24
пензенская городская дума
кпрф
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Пресс-служба пензенского обкома КПРФ заявила о задержании в пятницу руководителя фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александра Смирнова и еще одного члена партии, в региональном главке МВД сообщения комментировать не стали."Утром были задержаны руководитель Ленинского райкома КПРФ Руслан Бахтеев, лидер фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александр Смирнов… Подробности задержания (Смирнова) неизвестны, так как Александр смог только написать о том, что он задержан. Сотрудники полиции ждали Александра у дома. Телефоны у всех активистов, которые были задержаны, изъяты", - говорится в сообщении областного комитета партии, отмечается, что задержанные могли иметь отношение к "мероприятию 23 февраля".В обкоме добавили, что на 23 февраля в Пензе была запланирована встреча с депутатами на одной из открытых площадок города.В сообщении обкома утверждается, что Бахтеев отказался проехать с полицейскими в отдел без объяснения причин задержания, после чего к нему была применена сила. Кроме того, по данным пресс-службы, депутат законодательного собрания региона, первый секретарь обкома КПРФ Георгий Камнев приглашен на беседу в городское УМВД.В пресс-службе регионального главка МВД не комментируют сообщения о задержании членов КПРФ.
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пензенская городская дума, кпрф, пенза, происшествия

В КПРФ заявили о задержании лидера партийной фракции в гордуме Пензы

13:05 19.02.2021 (обновлено: 14:24 19.02.2021)
 
© Фото : Пензенское областное отделение КПРФРуководитель фракции КПРФ в Пензенской городской Думе Александр Смирнов
Руководитель фракции КПРФ в Пензенской городской Думе Александр Смирнов - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Пензенское областное отделение КПРФ
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Пресс-служба пензенского обкома КПРФ заявила о задержании в пятницу руководителя фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александра Смирнова и еще одного члена партии, в региональном главке МВД сообщения комментировать не стали.
"Утром были задержаны руководитель Ленинского райкома КПРФ Руслан Бахтеев, лидер фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александр Смирнов… Подробности задержания (Смирнова) неизвестны, так как Александр смог только написать о том, что он задержан. Сотрудники полиции ждали Александра у дома. Телефоны у всех активистов, которые были задержаны, изъяты", - говорится в сообщении областного комитета партии, отмечается, что задержанные могли иметь отношение к "мероприятию 23 февраля".
В обкоме добавили, что на 23 февраля в Пензе была запланирована встреча с депутатами на одной из открытых площадок города.
В сообщении обкома утверждается, что Бахтеев отказался проехать с полицейскими в отдел без объяснения причин задержания, после чего к нему была применена сила. Кроме того, по данным пресс-службы, депутат законодательного собрания региона, первый секретарь обкома КПРФ Георгий Камнев приглашен на беседу в городское УМВД.
В пресс-службе регионального главка МВД не комментируют сообщения о задержании членов КПРФ.
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия РФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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Пензенская городская думаКПРФПензаПроисшествия
 
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