https://ria.ru/20210219/zaderzhanie-1598249250.html

Депутат дагестанского парламента опроверг сообщения о задержании

Депутат дагестанского парламента опроверг сообщения о задержании

Депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев после слухов о своем задержании заявил в видеообращении, что у него "все нормально", видео от парламентария... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T22:06

2021-02-19T22:06

2021-02-19T22:06

россия

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 19 фев – РИА Новости. Депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев после слухов о своем задержании заявил в видеообращении, что у него "все нормально", видео от парламентария появилось в соцсетях.В пятницу днем ряд СМИ со ссылкой на источники написали о якобы задержании депутата в Москве по подозрению в причастности к убийству офицера полиции в 2010 году.В пресс-службе СУ СК по Дагестану РИА Новости заявили, что "не в курсе" ситуации.

https://ria.ru/20201102/ubiystvo-1582632172.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия