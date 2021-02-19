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Депутат дагестанского парламента опроверг сообщения о задержании
Депутат дагестанского парламента опроверг сообщения о задержании
Депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев после слухов о своем задержании заявил в видеообращении, что у него "все нормально", видео от парламентария... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T22:06
2021-02-19T22:06
россия
республика дагестан
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москва
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 19 фев – РИА Новости. Депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев после слухов о своем задержании заявил в видеообращении, что у него "все нормально", видео от парламентария появилось в соцсетях.В пятницу днем ряд СМИ со ссылкой на источники написали о якобы задержании депутата в Москве по подозрению в причастности к убийству офицера полиции в 2010 году.В пресс-службе СУ СК по Дагестану РИА Новости заявили, что "не в курсе" ситуации.
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россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Депутат дагестанского парламента опроверг сообщения о задержании

22:06 19.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на город Дербент от крепости Нарын-кала
Вид на город Дербент от крепости Нарын-кала - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МАХАЧКАЛА, 19 фев – РИА Новости. Депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев после слухов о своем задержании заявил в видеообращении, что у него "все нормально", видео от парламентария появилось в соцсетях.
В пятницу днем ряд СМИ со ссылкой на источники написали о якобы задержании депутата в Москве по подозрению в причастности к убийству офицера полиции в 2010 году.

"Добрый день, друзья! Сегодня 19 февраля, на часах 17.55 по мск. Все нормально. Всем доброжелателям и недоброжелателям - большой салам!" - обращается дагестанский парламентарий к зрителям.

В пресс-службе СУ СК по Дагестану РИА Новости заявили, что "не в курсе" ситуации.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября 2020, 12:53
СК опроверг слухи о задержании убийц "колбасного короля"
 
РоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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