https://ria.ru/20210219/zaderzhanie-1598249250.html
Депутат дагестанского парламента опроверг сообщения о задержании
Депутат дагестанского парламента опроверг сообщения о задержании
Депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев после слухов о своем задержании заявил в видеообращении, что у него "все нормально", видео от парламентария... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T22:06
2021-02-19T22:06
2021-02-19T22:06
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республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 19 фев – РИА Новости. Депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев после слухов о своем задержании заявил в видеообращении, что у него "все нормально", видео от парламентария появилось в соцсетях.В пятницу днем ряд СМИ со ссылкой на источники написали о якобы задержании депутата в Москве по подозрению в причастности к убийству офицера полиции в 2010 году.В пресс-службе СУ СК по Дагестану РИА Новости заявили, что "не в курсе" ситуации.
https://ria.ru/20201102/ubiystvo-1582632172.html
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россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия