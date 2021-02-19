https://ria.ru/20210219/vkontakte-1598232862.html

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:42

2021-02-19T19:42

2021-02-19T19:42

россия

вконтакте

москва

санкт-петербург

технологии

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, при этом в компании заявили РИА Новости, что уже устранили сбой.Согласно информации Downdetector, сбои начались около 18.53 мск, а с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ. По данным Downdetector, 75% пользователей соцсети сетовали на проблемы с доставкой сообщений, 20% жалоб были связаны с плохой загрузкой сайта, еще 3% отметили проблемы со входом в аккаунт.

https://ria.ru/20210212/sbor-1597225661.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вконтакте, москва, санкт-петербург, технологии, общество