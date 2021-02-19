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https://ria.ru/20210219/upakovka-1598180191.html
В Совфеде нашли способ предотвратить рост цен на продукты из-за упаковки
В Совфеде нашли способ предотвратить рост цен на продукты из-за упаковки
Избежать подорожания продуктов можно при помощи перехода на другие виды упаковок, которые можно переработать. Такое мнение высказал в беседе с радиостанцией... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:01
2021-02-19T15:01
россия
руспродсоюз
алексей майоров
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
совет федерации рф
продукты
общество
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Избежать подорожания продуктов можно при помощи перехода на другие виды упаковок, которые можно переработать. Такое мнение высказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров."Надо переходить на те пластики, которые потом перерабатываются. Если вводится расширенная ответственность производителей, и производители упаковки будут платить утилизационный сбор, то они сами по своей инициативе перейдут просто на те пластики, которые будут перерабатываться", — пояснил сенатор.В то же время, даже полный отказ от пластика может изменить цены в сторону увеличения — этот материал, по его словам, является одним из самых дешевых видов упаковки. Его замена на бумагу и другие материалы может повысить цены на продукцию. Ранее стало известно, что Руспродсоюз обратился в ФАС с письмом, в котором говорится об возможном подорожания продуктов из-за увеличения стоимости упаковки на 10-15 процентов. С конца прошлого года участников союза предупреждали о росте цен на пластиковую упаковку. Поставщики объяснили это повышением стоимости сырья: с июня 2020 года полиэтилен подорожал на 25-30 процентов.
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россия, руспродсоюз, алексей майоров, федеральная антимонопольная служба (фас россии), совет федерации рф, продукты, общество

В Совфеде нашли способ предотвратить рост цен на продукты из-за упаковки

15:01 19.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Мужчина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Избежать подорожания продуктов можно при помощи перехода на другие виды упаковок, которые можно переработать. Такое мнение высказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
"Надо переходить на те пластики, которые потом перерабатываются. Если вводится расширенная ответственность производителей, и производители упаковки будут платить утилизационный сбор, то они сами по своей инициативе перейдут просто на те пластики, которые будут перерабатываться", — пояснил сенатор.
В то же время, даже полный отказ от пластика может изменить цены в сторону увеличения — этот материал, по его словам, является одним из самых дешевых видов упаковки. Его замена на бумагу и другие материалы может повысить цены на продукцию.
Ранее стало известно, что Руспродсоюз обратился в ФАС с письмом, в котором говорится об возможном подорожания продуктов из-за увеличения стоимости упаковки на 10-15 процентов. С конца прошлого года участников союза предупреждали о росте цен на пластиковую упаковку. Поставщики объяснили это повышением стоимости сырья: с июня 2020 года полиэтилен подорожал на 25-30 процентов.
Магазин с электронной техникой - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 07:16
Эксперты предупредили о возможном удорожании электроники
 
РоссияРуспродсоюзАлексей МайоровФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Совет Федерации РФПродуктыОбщество
 
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