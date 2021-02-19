https://ria.ru/20210219/strimer-1598247269.html
"Я тебя ненавижу". Стример пригрозил сломать шею своему ребенку в эфире
"Я тебя ненавижу". Стример пригрозил сломать шею своему ребенку в эфире
Администрация стрим-платформы Twitch ограничила доступ к аккаунту пользователя KillaMfCam, который в прямом эфире накричал на собственного ребенка, сообщил... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:45
2021-02-19T21:45
2021-02-19T23:04
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Администрация стрим-платформы Twitch ограничила доступ к аккаунту пользователя KillaMfCam, который в прямом эфире накричал на собственного ребенка, сообщил портал Dexerto.Отмечается, что конфликт возник после того, как персонажа мужчины "убили" в компьютерной игре."Я убил этого парня <…> и решил зайти к нему на стрим, где услышал, как он обещает сломать шею своему ребенку, если тот не выйдет из комнаты", — написал в Twitter соперник мужчины по игре.Пользователь также опубликовал видео, на котором слышна нецензурная брань, а затем плач ребенка. Стример, помимо прочего, сказал мальчику, что ненавидит его.Позже сам KillaMfCam разместил публикацию, в которой заявил, что ролик с оскорблениями в адрес ребенка был смонтирован. Мужчина также утверждает, что говорил в тот момент не о сыне, а о собаке.
https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html
https://ria.ru/20210128/strim-1595049759.html
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компьютерные игры, twitter, соцсети, блогер, в мире
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Администрация стрим-платформы Twitch ограничила доступ к аккаунту пользователя KillaMfCam, который в прямом эфире накричал на собственного ребенка, сообщил портал Dexerto
.
Отмечается, что конфликт возник после того, как персонажа мужчины "убили" в компьютерной игре.
"Я убил этого парня <…> и решил зайти к нему на стрим, где услышал, как он обещает сломать шею своему ребенку, если тот не выйдет из комнаты", — написал в Twitter соперник мужчины по игре.
Пользователь также опубликовал видео, на котором слышна нецензурная брань, а затем плач ребенка. Стример, помимо прочего, сказал мальчику, что ненавидит его.
Позже сам KillaMfCam разместил публикацию, в которой заявил, что ролик с оскорблениями в адрес ребенка был смонтирован. Мужчина также утверждает, что говорил в тот момент не о сыне, а о собаке.