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"Я тебя ненавижу". Стример пригрозил сломать шею своему ребенку в эфире
"Я тебя ненавижу". Стример пригрозил сломать шею своему ребенку в эфире
Администрация стрим-платформы Twitch ограничила доступ к аккаунту пользователя KillaMfCam, который в прямом эфире накричал на собственного ребенка, сообщил... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:45
2021-02-19T23:04
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Администрация стрим-платформы Twitch ограничила доступ к аккаунту пользователя KillaMfCam, который в прямом эфире накричал на собственного ребенка, сообщил портал Dexerto.Отмечается, что конфликт возник после того, как персонажа мужчины "убили" в компьютерной игре."Я убил этого парня &lt;…&gt; и решил зайти к нему на стрим, где услышал, как он обещает сломать шею своему ребенку, если тот не выйдет из комнаты", — написал в Twitter соперник мужчины по игре.Пользователь также опубликовал видео, на котором слышна нецензурная брань, а затем плач ребенка. Стример, помимо прочего, сказал мальчику, что ненавидит его.Позже сам KillaMfCam разместил публикацию, в которой заявил, что ролик с оскорблениями в адрес ребенка был смонтирован. Мужчина также утверждает, что говорил в тот момент не о сыне, а о собаке.
https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html
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компьютерные игры, twitter, соцсети, блогер, в мире

"Я тебя ненавижу". Стример пригрозил сломать шею своему ребенку в эфире

21:45 19.02.2021 (обновлено: 23:04 19.02.2021)
 
CC0 / Pexels / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
CC0 / Pexels /
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Администрация стрим-платформы Twitch ограничила доступ к аккаунту пользователя KillaMfCam, который в прямом эфире накричал на собственного ребенка, сообщил портал Dexerto.
Отмечается, что конфликт возник после того, как персонажа мужчины "убили" в компьютерной игре.
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"Я убил этого парня <…> и решил зайти к нему на стрим, где услышал, как он обещает сломать шею своему ребенку, если тот не выйдет из комнаты", — написал в Twitter соперник мужчины по игре.
Пользователь также опубликовал видео, на котором слышна нецензурная брань, а затем плач ребенка. Стример, помимо прочего, сказал мальчику, что ненавидит его.
Позже сам KillaMfCam разместил публикацию, в которой заявил, что ролик с оскорблениями в адрес ребенка был смонтирован. Мужчина также утверждает, что говорил в тот момент не о сыне, а о собаке.
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