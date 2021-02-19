Разработчики "Спутника V" прокомментировали ситуацию с заявкой в ЕС
19:48 19.02.2021 (обновлено: 21:31 19.02.2021)
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сообщения о некорректной подаче заявки в отношении вакцины "Спутник V" европейскому регулятору (EMA) не соответствуют действительности, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает с ним над началом экспертизы, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины.
"Сообщения о потенциально некорректной подаче заявки в EMA не соответствуют действительности. После подачи заявки на постепенную экспертизу (rollong review), который был получен EMA, РФПИ работает с EMA над началом экспертизы "Спутник V", - отмечается в сообщении.
Разработчики также напомнили, что регулятор несколько дней назад назначил докладчика по экспертизе вакцины "Спутник V".
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разработчик российской вакцины против коронавируса "Спутник V" не запрашивал авторизацию на рынке Евросоюза от ЕМА.
Вместе с тем, как сообщалось в четверг в Twitter-аккаунте вакцины, докладчик по постепенной экспертизе был назначен EMA после того как была подана заявка. Разработчики "Спутник V" ожидают, что EMA начнет постепенную экспертизу и объявит о ней официально на своем сайте.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 20 странах.