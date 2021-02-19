https://ria.ru/20210219/sputnik-1598233845.html

Разработчики "Спутника V" прокомментировали ситуацию с заявкой в ЕС

Разработчики "Спутника V" прокомментировали ситуацию с заявкой в ЕС

Сообщения о некорректной подаче заявки в отношении вакцины "Спутник V" европейскому регулятору (EMA) не соответствуют действительности, Российский фонд прямых... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:48

2021-02-19T19:48

2021-02-19T21:31

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

евросоюз

в мире

распространение коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сообщения о некорректной подаче заявки в отношении вакцины "Спутник V" европейскому регулятору (EMA) не соответствуют действительности, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает с ним над началом экспертизы, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины.Разработчики также напомнили, что регулятор несколько дней назад назначил докладчика по экспертизе вакцины "Спутник V".В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разработчик российской вакцины против коронавируса "Спутник V" не запрашивал авторизацию на рынке Евросоюза от ЕМА.Вместе с тем, как сообщалось в четверг в Twitter-аккаунте вакцины, докладчик по постепенной экспертизе был назначен EMA после того как была подана заявка. Разработчики "Спутник V" ожидают, что EMA начнет постепенную экспертизу и объявит о ней официально на своем сайте.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 20 странах.

https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598232691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, в мире, российский фонд прямых инвестиций