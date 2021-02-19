https://ria.ru/20210219/shoygu-1598249782.html

Израиль поблагодарил Шойгу за помощь в освобождении женщины в Сирии

Израиль поблагодарил Шойгу за помощь в освобождении женщины в Сирии

Министр обороны Израиля Бени Ганц поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за помощь в возвращении на родину израильтянки, оказавшейся в Сирии,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T22:11

2021-02-19T22:11

2021-02-19T22:11

россия

бени ганц

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за помощь в возвращении на родину израильтянки, оказавшейся в Сирии, говорится в заявлении главы оборонного ведомства, распространенном его пресс-службой.Глава оборонного ведомства отметил, что сообщение о задержании гражданки Израиля сирийскими силами безопасности было получено две недели назад. "Женщина добровольно решила пересечь границу - инцидент, расследование которого мы продолжим", - сказал Ганц.Израиль немедленно начал контакты по возвращению своей гражданки, сообщив, что женщина не находилась на территории другого государства в официальном качестве и речь идет о гуманитарном случае, не связанном с вопросами безопасности. "Мы провели беседы с нашими российскими коллегами, и я поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу, которого я лично хочу поблагодарить за участие, так же, как и российское правительство за усилия по возвращению женщины в Израиль", - подчеркнул Ганц.В пятницу телефонный разговор с матерью возвращённой из Сирии израильтянки провёл премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщила его канцелярия. Женщина поблагодарила премьера за возвращение своей дочери.В ночь на пятницу гражданка Израиля, возвращённая из Сирии при посредничестве России, доставлена на родину. За несколько часов до этого Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении израильской гражданки из Сирии.Ранее в четверг государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации агентства, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве РФ, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра.Как отмечает агентство, в среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.В среду агентство сообщало, что вторым сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах.В апреле 2019 года Израиль переправил в Сирию двух освобожденных из заключения сирийцев после того, как из Сирии при содействии РФ были возвращены останки израильского танкиста Захарии Баумеля, который 37 лет числился пропавшим без вести.

https://ria.ru/20200129/1564032850.html

https://ria.ru/20210213/afrika-1597368470.html

https://ria.ru/20201231/karabakh-1591725274.html

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россия, бени ганц, владимир путин, сергей шойгу, сирия, израиль, в мире