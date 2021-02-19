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В Кремле подтвердили приверженность России сделке по Ирану
В Кремле подтвердили приверженность России сделке по Ирану
Россия является сторонницей Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сожалеет о выходе США из сделки и надеется на ее... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:00
2021-02-19T13:01
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
магатэ
дмитрий песков
иран
сша
безопасность
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия является сторонницей Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сожалеет о выходе США из сделки и надеется на ее восстановление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета Безопасности.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://ria.ru/20210209/ulyanov-1596658740.html
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россия
иран
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, магатэ, дмитрий песков, иран, сша, безопасность

В Кремле подтвердили приверженность России сделке по Ирану

13:00 19.02.2021 (обновлено: 13:01 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия является сторонницей Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сожалеет о выходе США из сделки и надеется на ее восстановление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета Безопасности.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 13:00
Михаил Ульянов: ядерной сделке нужно вернуться в состояние "до Трампа"
"Вы знаете, что мы являемся стороной, которая неоднократно подтверждала свою приверженность совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану, и мы всегда высказывали сожаление в связи с тем, что Соединенные Штаты покинули СВПД. Поэтому мы все-таки по-прежнему являемся сторонниками этого документа и призываем всех делать все для его эффективного выполнения", - сказал Песков журналистам.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 01:44
США отозвали заявление Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампМАГАТЭДмитрий ПесковИранСШАБезопасность
 
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