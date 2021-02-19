https://ria.ru/20210219/sdelka-1598156151.html

В Кремле подтвердили приверженность России сделке по Ирану

В Кремле подтвердили приверженность России сделке по Ирану

Россия является сторонницей Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сожалеет о выходе США из сделки и надеется на ее... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:00

2021-02-19T13:00

2021-02-19T13:01

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

магатэ

дмитрий песков

иран

сша

безопасность

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия является сторонницей Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сожалеет о выходе США из сделки и надеется на ее восстановление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана, следует из письма и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса членам Совета Безопасности.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210209/ulyanov-1596658740.html

https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598108833.html

россия

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, магатэ, дмитрий песков, иран, сша, безопасность